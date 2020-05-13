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Пандемия коронавируса нового типа

Тесты на коронавирус подтверждены у 15 человек из Пафнутьева монастыря в Калужской области

Монастырь сейчас закрыт для паломников

ТАСС, 13 мая. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 человек из Свято-Пафнутьева Боровского монастыря в Калужской области. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Боровского района Николай Калиничев.

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Ранее в областную инфекционную больницу был помещен один из трудников монастыря, предварительный анализ которого показал наличие коронавируса. После этого тесты сдали еще 45 послушников и насельников монастыря, у 11 из них диагноз не подтвердился.

"В настоящий момент мы получили результаты положительных тестов у 15 человек, двое из них госпитализированы, остальные - без особых симптомов, чувствуют себя хорошо", - сказал собеседник агентства, уточнив, что еще 19 тестов не готовы.

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь закрыт для паломников.

По данным регионального оперативного штаба, на 13 мая в Калужской области выявлено 2 115 заразившихся коронавирусной инфекцией. С начала пандемии регионе выздоровели 346 человек, умерли 19.

Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь основан в 1444 году. Был несколько раз разрушен, в начале XX века закрыт. Регулярные богослужения возобновились в 1991 году. Является памятником архитектуры, в монастыре сохранены фрески XVI-XVII веков, также обнаружены и переданы в государственные музеи блоки от первого белокаменного собора в честь Рождества Богородицы с сохранившимися фрагментами росписи живописца Дионисия (датируются XV в.).

Теги
РоссияКалужская областьПандемия коронавируса нового типа
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