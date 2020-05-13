В Ростовской области увеличат ежедневное число тестов на коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду на заседании регионального оперативного штаба поручил увеличить количество тестов на коронавирус до 3 тыс. в сутки, чтобы ускорить процесс выхода региона из периода ограничительных мер.

Роспотребнадзор ранее разработал методические рекомендации по смягчению в регионах ограничительных мер. Условиями поэтапной отмены ограничений являются коэффициент распространенности инфекции, наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования на коронавирус на 100 тыс. населения.

"Увеличение объемов тестирования. Я считаю, что две недели - это большой срок. Задача должна быть решена раньше. У нас есть возможность в течение недели выйти на объем порядка 3 тыс. тестирований в сутки? Давайте эту задачу перед собой ставить", - сказал Голубев. По информации пресс-службы регионального правительства, лабораториями области 12 мая было сделано 1 377 тестов на коронавирус. За весь период проведено более 57,5 тыс. исследований.

Как отметил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, в регионе удалось удержать коэффициент распространенности инфекции и обеспечить наличие свободного коечного фонда, однако необходимый показатель тестирования на коронавирус пока не достигнут. "У нас есть одна неделя, чтобы выйти на этот показатель - 70 человек на 100 тыс. населения области", - отметил Голубев.

Глава региона поручил ежедневно отслеживать ситуацию с тестированием жителей области на коронавирус, что должно ускорить выход из периода ограничений. "Не будет выполнен один из трех показателей, мы с вами будем делать шаг, а потом возвращаться назад", - подчеркнул Голубев.

Выход из ограничений

12 мая глава региона сообщил о том, что в Ростовской области разработан порядок постепенного снятия введенных из-за распространения коронавируса ограничительных мер. С 15 мая в регионе начнут работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров, а также возобновят оказание государственных и муниципальных услуг по предварительной записи. По словам Голубева, при выполнении определенных условий на следующей неделе смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением тех, которые расположены в торговых центрах, автосалоны, предприятия бытовых услуг, в том числе салоны красоты, парикмахерские и химчистки.

По последним данным, в Ростовской области зафиксировано 1 956 случаев заражения коронавирусом, 455 человек выздоровели, 24 человека умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.