В Новгородской области из-за коронавируса отменили первую смену в детских лагерях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Первая смена в детских оздоровительных лагерях Новгородской области отменена из-за пандемии коронавируса. Организации для летнего отдыха детей смогут начать работу не ранее июля и, скорее всего, частично, сообщала ТАСС министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова в среду.

"В июне лагеря не будут работать, первой смены не будет. С начала июля, возможно, разрешим лагерям работать ", - сказала Серебрякова

Однако, как пояснила Серебрякова, когда эпидемиологическая ситуация с коронавирусом позволит возобновить организацию летнего отдыха для детей, в регионе могут открыть только ограниченное количество лагерей. "Если мы будем работать неполное лето, то соответственно в финансовом плане этот год будет провальным. Мы сейчас думаем, каким образом можно будет выделить дополнительные средства внутри бюджета для того, чтобы обеспечить всем необходимым наши лагеря", - добавила Серебрякова. Она отметила, что власти понимают необходимость предоставления возможности отдыха детям из малообеспеченных семей и тем, кому этот отдых необходим по состоянию здоровья.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, 283 учреждения региона в этом году подали сведения для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Ежегодно в детских оздоровительных лагерях в Новгородской области отдыхают более 20 тыс. детей.