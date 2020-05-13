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Глава Забайкалья поручил оперативно ликвидировать последствия штормового ветра в Чите

Александр Осипов также поручил выделить деньги на ремонт поврежденных социальных объектов

ТАСС, 13 марта. Неблагоприятные погодные условия со шквалистым ветром сохранятся в Чите ночью, губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил оперативно ликвидировать последствия разгула стихии днем и привести в готовность экстренные службы. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

Днем 13 мая по Чите прошел ураган, порывы ветра достигали 30 метров в секунду, с домов срывало кровлю, поваленными оказались деревья, повреждено несколько автомобилей, один человек пострадал, госпитализация не потребовалась.

"Необходимо оперативно ликвидировать последствия ураганного ветра в Чите. Синоптики прогнозируют ночью усиление силы ветра до 30 метров в секунду. Важно, чтобы все оперативные службы были готовы к этому", - приводит пресс-служба слова Осипова.

Глава региона поручил выделить деньги на ремонт поврежденных социальных объектов.

В настоящее время дорожные службы ликвидируют последствия сильного ветра: в некоторых местах возникли проблемы с проездом автотранспорта, для этого сформировано несколько мобильных бригад.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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