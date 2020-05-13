Власти Дагестана ожидают, что регион преодолеет пик заражения коронавирусом к концу мая

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Пик распространения коронавирусной инфекции в Дагестане, судя по сложившейся ситуации, будет преодолен к концу мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дербента со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева, посетившего городскую больницу.

"Хочу заверить жителей города, что Министерство здравоохранения РФ будет постоянно отслеживать эту ситуацию. Уже сейчас в Дагестан по решению Минздрава идут поставки необходимых медикаментов для лечения заболевания. Мы и дальше будем стараться оказывать максимальное содействие всей республике. Сейчас сложно спрогнозировать, когда произойдет снижение темпов прироста заболеваемости, однако, судя по сложившейся ситуации, пик будет преодолен к концу мая", - приводит слова Гриднева пресс-служба.

Как отмечается, в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов побывали в Дербентской центральной городской больнице. Они осмотрели провизорные госпитали для лечения больных пневмонией и COVID-19, посетили новый госпиталь, развернутый на базе переоборудованного детского отделения.

Гриднев отметил, что рост заболеваемости в Дагестане достаточно быстрый. Это, как отмечается, связано в первую очередь с тем, что население республики недостаточно серьезно подошло к вопросу самоизоляции. При этом наряду с эпидемией коронавируса растут случаи заболевания пневмонией, уточнили в пресс-службе. Гриднев призвал людей не выходить из дома без острой необходимости, не принимать гостей, не ходить на похороны.

"Сейчас очень важно подумать о своем здоровье, о безопасности своих родных и близких, заболевание очень быстро распространяется, растет количество смертей. Оставаясь дома, мы можем защитить себя и свою семью. Находясь в Дербенте, я вижу, что система по лечению больных пневмонией и COVID-19 сформирована, но отмечается ряд неорганизованных вопросов. Мы с руководством республики и министерством здравоохранения Дагестана будем определять тактику изменения ситуации к лучшему", - сказал Гриднев, сообщили в администрации.

Там же отметили, что в Дербентскую ЦГБ пришлют бригаду эпидемиологов, которая наладит процесс организации работы в "чистой" и "красной" зонах. Ожидается, то уже завтра приедут квалифицированные реаниматологи и инфекционисты, которые будут консультировать врачей, работающих в больнице, дадут им четкие инструкции.