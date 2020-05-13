Глава СК поручил изучить ситуацию с ремонтом в доме в Москве, где обрушилось перекрытие

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить документацию о проведении ремонта в ветхом доме на востоке Москвы, где обрушилось перекрытие. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Рано утром в среду в подъезде ветхого жилого дома на шоссе Энтузиастов произошло частичное обрушение перекрытия между двумя этажами. Пострадавших нет. После ЧП были эвакуированы несколько сотен человек, в том числе дети и инвалиды.

В СМИ также появилась информация со ссылкой на местных жителей, что "здание фактически рассыпается долгое время".

"Несколько лет назад жильцов начали расселять, однако многие так и не дождались нового жилья. Также сообщалось, что состояние дома значительно ухудшилось, после того, как предприниматели, которым принадлежат помещения на первом этаже, стали проводить работы по увеличению подвального помещения", - сообщила Петренко.

По данному факту следствием проводится доследственная проверка. "В рамках проверки председатель СК России поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего, проанализировать документацию, связанную с обеспечением жилищных прав граждан, а также проведением ремонтных работ, которые могли повлиять на состояние здания и дать правовую оценку действиям или бездействию лиц, к ведению которых относятся указанные вопросы", - добавила Петренко.