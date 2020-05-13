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Глава СК поручил изучить ситуацию с ремонтом в доме в Москве, где обрушилось перекрытие

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что состояние дома значительно ухудшилось, после того, как предприниматели, которым принадлежат помещения на первом этаже, стали проводить работы по увеличению подвального помещения

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить документацию о проведении ремонта в ветхом доме на востоке Москвы, где обрушилось перекрытие. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Рано утром в среду в подъезде ветхого жилого дома на шоссе Энтузиастов произошло частичное обрушение перекрытия между двумя этажами. Пострадавших нет. После ЧП были эвакуированы несколько сотен человек, в том числе дети и инвалиды.

В СМИ также появилась информация со ссылкой на местных жителей, что "здание фактически рассыпается долгое время".

"Несколько лет назад жильцов начали расселять, однако многие так и не дождались нового жилья. Также сообщалось, что состояние дома значительно ухудшилось, после того, как предприниматели, которым принадлежат помещения на первом этаже, стали проводить работы по увеличению подвального помещения", - сообщила Петренко.

По данному факту следствием проводится доследственная проверка. "В рамках проверки председатель СК России поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего, проанализировать документацию, связанную с обеспечением жилищных прав граждан, а также проведением ремонтных работ, которые могли повлиять на состояние здания и дать правовую оценку действиям или бездействию лиц, к ведению которых относятся указанные вопросы", - добавила Петренко.

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Россия
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