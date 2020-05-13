{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единороссы внесли поправки об двукратном увеличении пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличивается с 3 375 рублей до 6 751 рубля

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об увеличении минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком в два раза. Об этом в среду сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

На эту тему
Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

"Единая Россия" оперативно подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля", - цитирует Турчака пресс-служба единороссов. Политик напомнил, что данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. "В основном, это молодые родители, молодые мамы", - уточнил он.

Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, с 6 000 рублей до 13 503 рублей. Увеличенные пособия, добавил сенатор, будут доступны с 1 июня, их можно будет оформить через портал госуслуг.

"Госдума планирует рассмотреть поправки и принять законопроект уже в конце следующей недели, 21 и 22 мая", - заключил Турчак.

Президент РФ Владимир Путин на совещании 11 мая предложил новые меры поддержки населения, самозанятых граждан и бизнеса в условиях пандемии. В их числе - двукратное увеличение минимального размера пособия по уходу за ребенком.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Молния
Минпросвещения: начало нового учебного года по-прежнему планируется осенью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС