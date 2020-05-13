Единороссы внесли поправки об двукратном увеличении пособия по уходу за ребенком

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об увеличении минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком в два раза. Об этом в среду сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

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"Единая Россия" оперативно подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля", - цитирует Турчака пресс-служба единороссов. Политик напомнил, что данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. "В основном, это молодые родители, молодые мамы", - уточнил он.

Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, с 6 000 рублей до 13 503 рублей. Увеличенные пособия, добавил сенатор, будут доступны с 1 июня, их можно будет оформить через портал госуслуг.

"Госдума планирует рассмотреть поправки и принять законопроект уже в конце следующей недели, 21 и 22 мая", - заключил Турчак.

Президент РФ Владимир Путин на совещании 11 мая предложил новые меры поддержки населения, самозанятых граждан и бизнеса в условиях пандемии. В их числе - двукратное увеличение минимального размера пособия по уходу за ребенком.