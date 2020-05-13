Крымская компания намерена отстаивать в суде право на моржей из "китовой тюрьмы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Компания "Акватория" будет в суде отстаивать право собственности на моржей, доставленных в Ялту из центра реабилитации морских животных в бухте Средняя Приморского края, сообщил в среду журналистам представитель центра океанографии "Дельфиния", находящегося в ведении "Акватории", Антон Нагорняк.

"Компания "Акватория" является законным собственником моржей и готова отстаивать свою правоту в суде. Первоначально моржи были получены на законных основаниях, на основании многочисленных разрешений различных государственных органов (Росрыболовство, Росприроднадзор и т.д.). Эти документы уже были предметом судебных разбирательств и имеются вступившие в силу решения судов, подтверждающие законность добычи моржей. Наша компания уже обратилась в суд вышестоящей инстанции с обжалованием этого решения суда о наложении ареста и признании его незаконным", - сказал Нагорняк.

Он уточнил, что моржи по-прежнему находятся в ялтинском театре морских животных. Новый процесс, по его оценкам, займет несколько месяцев. "Однако наша компания, разумеется, на время судебных разбирательств, будет осуществлять все необходимые меры для качественного содержания моржей (кормление, ветеринарный уход и проч.) Надеемся, что после окончания карантинных мероприятий (из-за пандемии коронавируса - прим. ТАСС) и принятия справедливых судебных решений, моржи будут радовать зрителей долгие годы", - добавил представитель центра.

В ялтинском развлекательном комплексе "Акватория", кроме моржей из бухты Средняя, содержатся белухи, дельфины и морские львы. Представления для зрителей проводят на открытой площадке с видом Ялту, сообщается на сайте организации. Также в театре морских животных предлагают посетителям поплавать с дельфинами и услуги дельфинотерапии.

Глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын со ссылкой на полученный им ответ прокуратуры 25 декабря 2019 года сообщил ТАСС, что моржи, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средняя, отправлены в Ялту заказчику - компании "Акватория". В январе 2020 года в крымском театре морских животных подтвердили, что моржи прошли карантин и чувствуют себя хорошо.

Амурская бассейновоя природоохранная прокуратура ранее обратилась в суд Ялты с иском об изъятии моржей и передаче в госсобственность. 13 мая Нагорняк сообщил, что суд в Крыму отказал в удовлетворении требований. Тогда представители надзорного ведомства обратились в суд Новосибирска, который наложил арест в целях сохранения моржей.

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу России, но они под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, внесены в приложение III).

О приморском центре

Кроме моржей, с лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в бухте Средняя, которую зоозащитники называют "китовой тюрьмой", содержалось 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Тогда же было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.