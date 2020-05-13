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Пожар в больнице в Петербурге

Семьи погибших при пожаре в больнице Петербурга получат по 1 млн рублей

Всего в больнице Святого великомученика Георгия погибли пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате семьям пациентов, погибших при пожаре в больнице Святого Георгия, по 1 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации города.

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"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда средств на предоставление выплат семьям пяти погибших при пожаре пациентов больницы Святого великомученика Георгия. Каждая семья получит выплату из городского бюджета в размере 1 млн рублей в равных долях на каждого члена семьи (супруги, родители, дети)", - говорится в сообщении.

Порядок предоставления выплат разработает городской комитет по социальной политике.

Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия, которую перепрофилировали в инфекционный стационар, произошел пожар. В одной палате погибли четыре пациента, трое из которых были подключены к аппаратам ИВЛ. Пятый погибший был в соседней палате. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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