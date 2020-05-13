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Узбекские дипломаты прибыли в Оренбургскую область, где собрались сотни граждан республики

Они совместно с российскими властями стараются решить вопрос возвращения жителей Узбекистана на родину

ТАСС, 13 мая. Посольство Узбекистана в РФ обсуждает с российскими и казахстанскими властями ситуацию в Оренбургской области, где несколько сотен граждан республики требуют открыть границу, чтобы проехать через Казахстан домой. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

"Знали о планах наших граждан на автобусах пересечь границу в Оренбургской области и вернуться на родину через Казахстан, мы призывали этого не делать, но к нашим призывам не прислушались. Как результат - люди застряли на границе, - сказали в посольстве. - На месте находятся наши дипломаты, работники посольства и генконсул Узбекистана. Они совместно с властями России и Казахстана пытаются решить эту проблему".

Ранее в СМИ сообщили, что в Оренбургской области на границе с Казахстаном собралось несколько сотен граждан Узбекистана, требующих открыть им транзитный коридор для возвращения домой.

"Через Казахстан был разово организован коридор для граждан Киргизии, их вывели на родину, и это сработало как реклама. Сейчас в сторону границы из Москвы, Московской области и других регионов на автомобилях направляются граждане Узбекистана и других иностранных государств. В настоящий момент сотрудники МВД их не пропускают на территорию Первомайского района Оренбургской области, где введен карантин из-за коронавируса, и они остаются на территории Самарской области. Порядка 400 граждан Узбекистана находятся на границе Самарской и Оренбургской областей с намерением добраться до границы и пересечь ее в Маштаково", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах Оренбургской области.

По его словам, в социальных сетях распространяются видео, где граждане Узбекистана обращаются к властям своей страны с просьбой также организовать коридор через Казахстан. При этом в настоящее время решения об организации такого коридора нет. Власти Узбекистана планируют до 24 мая организовать несколько чартерных рейсов для вывоза граждан страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и Новосибирска.

По данным источника в силовых структурах Самарской области, в настоящее время граждане Узбекистана находятся в селе Большая Черниговка, на границе с Оренбургской областью - это пассажиры 70 машин, 2 автобусов и 5 микроавтобусов.

Теги
УзбекистанРоссияОренбургская область
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