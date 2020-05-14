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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин заявил, что масочный режим в Москве должен уменьшить распространение коронавируса

Мэр Москвы также отметил, что нагрузка на коронавирусные стационары в столице снижается

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Власти столицы уверены, что масочный и перчаточный режим в Москве должен сбалансировать выход людей на работу и уменьшить риск распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

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"Сотни тысяч людей стали активно перемещаться по городу и контактировать друг с другом, и, конечно, есть определенный риск распространения инфекции. В противовес этому, чтобы сохранить эту стабильность мы ужесточили режим с индивидуальной защитой граждан. Маски и перчатки могут создать баланс между увеличением числа людей, которые снова вышли на работу, и не ускорять распространение коронавируса", - сказал Собянин.

Мэр столицы также отметил, что число заразившихся коронавирусом в Москве, которых госпитализируют в тяжелом состоянии, снижается, уменьшается и нагрузка на коронавирусные стационары. 

"Сейчас все стабильно, более того, количество людей, которые поступают в наши больницы в тяжелом состоянии, снижается, количество выписываемых, наоборот, увеличивается. В результате у нас нагрузка на коечный фонд, на наши ковидные стационары уменьшается, это замечательная история. Главное, чтобы она дальше продлилась", - сказал мэр.

Последствия майских праздников

По словам Собянина, динамика заражения коронавирусом после майских праздников проявится через две недели.

"Эффект от майских праздников (по количеству заразившихся коронавирусом - прим. ТАСС) будет виден не сегодня, и не завтра, а через недельку другу, потому что если что-то произошло в праздничные дни, то нужен инкубационный период, как говорят специалисты, чтобы вирус проявил себя", - сказал Собянин.

Он признался, что надеется на благоприятный исход, так как в праздничные дни количество людей, перемещавшихся по городу, было примерно столько же, сколько и в будни. В эти дни люди меньше ездили на работу, что намного снизило трафик.

Ранее стало известно, что для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки. Это позволит уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы - массовой и бесплатной.

В новость были внесены изменения - (17:57 мск) - добавлены подробности.

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