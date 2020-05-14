Фальков: все вузы РФ поддерживают предложение о приеме в 2020 году по результатам ЕГЭ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские вузы считают принципиальным осуществлять прием 2020 года по результатам ЕГЭ с целью обеспечения беспристрастности оценки знаний абитуриентов. Об этом заявил в четверг министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Российские вузы считают принципиальным <...> осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ", - сказал он.

Министр констатировал, что в обществе обсуждаются разные варианты, в том числе и предложение отказаться от ЕГЭ. Вместе с тем, по его словам, результат этого решения может стать "большим стрессом" для абитуриентов. "Мы не сможем обеспечить справедливость и беспристрастность. Поэтому в этом смысле все российские вузы поддерживают предложение о том, чтобы поступление было по результатам ЕГЭ", - пояснил министр.