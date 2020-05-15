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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: одиночные прогулки и спорт не несут большой угрозы в условиях пандемии

При этом директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев отметил, что говорить об устойчивой тенденции к снижению количества заражений рано

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Одиночные прогулки и занятия спортом, которые входят в первый этап снятия мер против распространения коронавирусной инфекции, не несут значительной угрозы заражения. Такое мнение в пятницу высказал ТАСС директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 мая заявила, что на первом этапе снятия мер против пандемии можно будет разрешить прогулки на улице, но только по одному или по двое, а также вдали от мест скопления людей, например, детских площадок. К тому же можно будет заниматься спортом на свежем воздухе, но тоже не более чем по двое, причем дистанция между людьми должна будет составлять как минимум 5 м.

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"Я думаю, послабления будут вводиться очень осторожно и постепенно, потому что, на мой взгляд, одиночные виды спорта, пробежки и прогулки тем, кто соблюдает самоизоляцию, не несут значительной угрозы распространения вируса", - сказал Лукашев ТАСС.

Тем не менее, по его мнению, говорить об устойчивой тенденции к снижению количества заражений рано.

"Мы еще не видим эффект от того, что в Москве со вторника вышли на работу полмиллиона человек, эффект этого послабления будет виден только в воскресенье, поэтому сейчас преждевременно говорить о каких-то дальнейших мерах. И пока что мы не знаем, насколько устойчивое это снижение, у нас снижение идет только два дня, а мы все-таки смотрим скользящее среднее за семь дней в первую очередь, потому что бывают колебания однодневные. Поэтому я не думаю, что то, что мы видим на сегодняшний день, это повод для принятия каких-то решений", - добавил собеседник агентства.

Преждевременно, на его взгляд, оценивать и эффект от введения с 12 мая обязательного ношения масок и перчаток в Москве и Подмосковье, для этого, пояснил эксперт, прошло слишком мало времени.

Ответственность граждан

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев считает, что ситуация зависит в первую очередь от самих людей. "У нас как принято, разрешили одиночкам, но люди, как капли, начинают собираться в одну большую каплю. <…> К сожалению, это часто встречается, уже начинают с собаками по два, по три вместе гулять", - сказал он в беседе с ТАСС.

Малышев согласился с тем, что для оценки снижения числа заболевших как положительной тенденции прошло еще слишком мало времени. "На протяжении последних двух недель были такие поползновения, говорили о том, что вот-вот мы выходим на плато. Сейчас какое-то время будет типа биоритма, то больше, то меньше, и надо дождаться, когда будет более-менее постоянная тенденция. А так 10% в одну сторону, 10% в другую, на это не стоит обращать внимания, возможно, это только погрешность", - сказал ТАСС профессор.

В то же время тот факт, что меньше людей госпитализируется и больше выписывается - это хорошая тенденция, добавил он.

Директор ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Гинцбург сказал ТАСС, что вероятность того, что наметившаяся тенденция к снижению заболеваемости будет устойчивой, оценить трудно.

"Так как математической модели никакой обоснованной не существует, трудно оценить, безусловно, вероятность. <…> Поэтому надо ориентироваться на какие-то понятные вечные ценности, а именно на 14 дней. Вот если через 14 дней эта тенденция наметится, тогда и вы, и я, и любой, соответственно, эпидемиолог, микробиолог, и просто любой житель нашей страны скажет, что это тенденция, которая будет и на 15-й день, мы ее увидим", - сказал он ТАСС.

Гинцбург считает, что то же самое можно сказать о том, сколько должны действовать ограничительные меры.

"Еще надо подождать до 14 дней, и тогда мы с вами точно скажем, в каком периоде мы живем, и в какой части этой знаменитой синусоиды, параболы, и как ее еще называли в течение последних трех месяцев, мы находимся. <…> Из этого все остальные производные и дальнейшие наши действия: снижать, не снижать, укреплять, ужесточать, и так далее", - добавил он.

Теги
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