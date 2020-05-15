Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК .

Отвечая на вопрос о том, какую позицию занимает РФ в ситуации с обвинениями США в адрес Китая, Лавров сказал: "Мы на стороне справедливости и здравого смысла. Справедливость предполагает, что нельзя бездоказательно кого-либо в чем-либо обвинять". "Я приводил примеры, когда к нам относятся наши западные партнеры по принципу highly likely, обвиняя во всем и вся. То же самое применимо к любой другой ситуации, когда, не предъявляя конкретных фактов, какая-то страна обвиняется в совершении серьезных действий, которые повлекли последствия для жизни людей. Это вещь, которую нельзя воспринимать легко", - подчеркнул глава дипведомства.

"Что касается здравого смысла, то сейчас все силы должны быть направлены не на то, чтобы кричать "держи вора", показывать на кого-то пальцем, а на то, чтобы объединиться и как можно скорее создать вакцину, - отметил министр. - Этим занимаются институты во многих странах мира: и в Европе, и в Китае, и в России, и в США, и в других странах".

По его словам, в этой области есть "определенная престижная гонка". "Есть уже проявления национального эгоизма, когда разворачивается конкурентная борьба, не всегда чистоплотная, за то, кто будет первым обладателем вакцины. Есть уже сведения, что США перекупили французскую фирму Sanofi в расчете на то, что она достигнет результата раньше других, но результат достанется Соединенным Штатам".

"С другой стороны есть предложения, которые звучат из Франции, из Европы и которые мы разделяем, что любой позитивный результат по созданию вакцины должен незамедлительно быть сделан общечеловеческим и вакцина должна быть доступна всем. Вот это будет здравый смысл: без геополитики, без корыстных устремлений, без попыток из этой трагической ситуации извлечь геополитическую выгоду", - подчеркнул Лавров.