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Законопроект о порядке дистанционного образования внесут в Госдуму 15 мая

Документ разграничит полномочия Минпросвещения и Минобрнауки

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Законопроект, определяющий полномочия Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ по установлению порядка применения дистанционного обучения будет внесен в Госдуму в пятницу. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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Законопроектом вносятся изменения в статью 16 закона "Об образовании в Российской Федерации". Как говорится в сопроводительных документах к законопроекту, он разработан в целях уточнения полномочий Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ "по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".

"Сейчас мы разграничили полномочия Минпросвещения России и Минобрнауки России в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий: по вопросам общего образования и среднего профессионального образования - Минпросвещения России; по вопросам высшего образования - Минобрнауки России. И теперь у Министерства просвещения появляется правовая возможность разработать методические рекомендации по продолжительности уроков в тех или иных случаях, как выставлять оценки и так далее. Мы даем им правовую платформу урегулировать дальше своими подзаконными актами, приказами, инструкциями, как дистанционное образование должно быть организовано", - сказала глава комитета СФ.

Сенатор еще раз подчеркнула, что законопроект не предусматривает полного и всеобщего перехода на дистанционное обучение. "Мы лишь наделяем полномочиями соответствующие министерства по установлению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сказала Гумерова.

Помимо главы комитета СФ, авторами законопроекта стали вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, а также первые заместители председателя комитета СФ по образованию Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.

Теги
Умаханов, Ильяс Магомед-СаламовичРоссияКарасин, Григорий БорисовичВасиленко, Дмитрий ЮрьевичГумерова, Лилия Салаватовна
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