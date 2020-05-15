Стартовал онлайн-фестиваль VK Fest

Во "ВКонтакте" стартовал семидневный онлайн-фестиваль VK Fest. Как напомнили в пресс-службе соцсети, с 15 по 21 мая каждый день в 16:00 мск будет начинаться трансляция мероприятия.
Также сообщается, что к музыкальной программе фестиваля присоединились Noize MC, Steve Aoki, "Дискотека Авария". Помимо этого, российские и зарубежные диджеи представят сцену Radio Record: Aria Fredda, DJ Smash, Felix Jaehn, Filatov & Karas, Karina Istomina и другие. Позднее будут анонсированы имена специальных гостей фестиваля.
В VK Fest участвуют более 70 музыкальных исполнителей, а также актеры, журналисты, стендаперы. Ранее сообщалось, что на фестивале выступят Баста, Zivert, "Мумий Тролль", Cream Soda, IOWA и другие. Ведущие VK Fest - Владимир Маркони и голосовой ассистент Маруся.
В развлекательную программу фестиваля входят интервью со звездами, например с Иваном Ургантом и Тиной Канделаки. За зону "Юмор" на VK Fest отвечает телеканал ТНТ - зрителям покажут выступления комиков Comedy Баттл, Stand Up и "Однажды в России", о своих проектах расскажут актеры и создатели сериалов "Реальные пацаны", "Мир! Дружба! Жвачка!", "257 причин, чтобы жить", а также участники реалити-шоу "Холостяк", "Солдатки" и "Остров героев".
Также всю фестивальную неделю зрители смогут участвовать в конкурсах, например, получать уникальные стикеры, выполняя задания от чат-бота. Подробнее о фестивале можно узнать в официальном сообществе VK Fest и в мини-приложении "Афиша VK Fest".