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Пандемия коронавируса нового типа

Депутата Госдумы Новикова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы

Он планирует вернуться к работе уже через две недели

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков, у которого ранее была выявлена вызванная коронавирусом двусторонняя пневмония, выписан из больницы и продолжает лечение дома.

"Да, выписали. Вирус побежден, пневмонию вылечим", - сказал Новиков ТАСС в пятницу.

Вернуться к очной работе в Госдуме депутат намерен уже через две недели.

В конце апреля Новикова госпитализировали с двусторонней пневмонией в Центральную клиническую больницу в Москве, коронавирус подтвердили и тестирование, и компьютерная томография легких.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что всего коронавирусом заразились пять депутатов. Это коллега Новикова по фракции, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (выписан из больницы), зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия"), депутат от "Единой России" Светлана Максимова и еще один депутат-единоросс, имя которого не уточнялось.

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Пандемия коронавируса нового типа
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