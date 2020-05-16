Врач сообщила, что здоровым людям не нужно переливание крови выздоровевших после COVID-19

"Нет [смысла в переливании плазмы крови здоровым пациентам]. Антитела работают на вирус. Пациент здоровый, получив эти антитела, разрушит их своим иммунитетом, да и ничего не запомнит организм. Поэтому это работает только у заболевших пациентов", - сказала Лысенко.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты считают бесполезным переливание плазмы крови доноров, которые выздоровели после коронавируса, здоровым людям. Об этом сообщила главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1" .

Она отметила, что в большинстве случаев переливание плазмы крови больным пациентам достаточно эффективно. Однако Лысенко сомневается в эффективности переливания плазмы пациентам в крайне тяжелом состоянии, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным столичного оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации по коронавирусу, 16 мая в столице было подтверждено 3 505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно, что 42,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% - от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, еще 4,8% - старше 80 лет. Также 10,3% среди заболевших - дети.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.