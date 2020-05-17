В некоторых районах Ленобласти остановили работу крупных торговых центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Деятельность торговых центров площадью более 25 тыс. кв. м в так называемых "красных" и "желтых" зонах Ленинградской области, которые ранее возобновили свою работу в связи с ослаблением режима ограничений из-за COVID-19, временно остановлена c 17 мая по причине невозможности обеспечения требований санитарно-эпидемических норм, связанных с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовала в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Деятельность разрешена в торговых центрах и торговых комплексах торговой площадью не более 25 тыс. кв. м включительно, торговля в торговых объектах с площадью торгового зала более 400 кв. м с отдельным наружным входом (кроме случаев, когда в таких торговых объектах также реализуются продукты питания или товары первой необходимости или товары для сада и огорода или детские товары или мебель или строительные товары или товары в аптечных организациях (за исключением торговли парфюмерией и косметикой), без использования примерочных кабин, с обязательным использованием масок", - говорится в тексте постановления.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ленинградской области от 11 мая, согласно которому было принято решение об открытии части предприятий торговли и сферы услуг. На территории области определены три зоны, в зависимости от рисков распространения коронавирусной инфекции и на основании рекомендаций Роспотребнадзора. В каждой из них ослабление режима будет осуществляться в разной степени, в зависимости от ситуации.

В "красную" зону вошли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы. В "желтой" зоне находится Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы. В "зеленой" зоне - Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы. При этом, при изменении эпидемиологической ситуации районах, они могут перейти в другую зону, с более жесткими ограничениями или наоборот.

В частности, в соответствии с новым постановлением правительства региона, с 17 мая приостановлена деятельность торговых центров "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" (открылись в связи с ослаблением ограничений 15 мая), расположенных во Всеволожском районе, то есть в "красной" зоне.

С 12 мая власти Ленинградской области в 17 районах и городе Сосновый Бор разрешили работу салонов красоты при соблюдении всех утвержденных мер профилактики коронавирусной инфекции. При условии строгого соблюдения необходимых мер также откроются театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений. Разрешат работу и стоматологических клиник, организацию индивидуальных спортивных мероприятий или с участием не более 10 человек.