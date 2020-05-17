Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор сообщил, что Москва на уверенно контролируемом уровне обстановки по ВИЧ

В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей, отметили в ведомстве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российской столице удалось достичь уверенно контролируемого уровня эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. Об этом говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.

На эту тему
Мифы "Чумы XX века". Десять самых распространенных заблуждений о СПИДе и ВИЧ

"В городе Москве достигнут уверенно контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этого удалось достичь благодаря системе мер, направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ, в Москве ежегодно увеличивается, что позволяет выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать необходимое лечение.

В сообщении говорится также, что определить наличие ВИЧ-инфекции у человека по внешним признакам невозможно, единственный достоверный способ узнать о нем - сдать тест. Ежегодно в Москве обследования проходят более 5 млн человек.

По решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Москвичей призвали быть аккуратными в воскресенье из-за сильного ветра
Порывы ветра достигнут 12-17 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС