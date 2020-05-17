Роспотребнадзор сообщил, что Москва на уверенно контролируемом уровне обстановки по ВИЧ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российской столице удалось достичь уверенно контролируемого уровня эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. Об этом говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.

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"В городе Москве достигнут уверенно контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этого удалось достичь благодаря системе мер, направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ, в Москве ежегодно увеличивается, что позволяет выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать необходимое лечение.

В сообщении говорится также, что определить наличие ВИЧ-инфекции у человека по внешним признакам невозможно, единственный достоверный способ узнать о нем - сдать тест. Ежегодно в Москве обследования проходят более 5 млн человек.

По решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти жертв СПИДа.