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Исторический парк в Дагестане провел онлайн-экскурсии в ходе акции "Ночь музеев"

Трансляцию мероприятия вели на странице парка в Instagram

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале присоединился к акции "Ночь музеев" и провел онлайн-экскурсии, а также показали фильмы о дагестанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе парка.

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История акции "Ночь музеев"

"Исторический парк "Россия - моя история" в Дагестане присоединился к акции "Ночь музеев". Старт всероссийской акции дали фильмы о дагестанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Подписчикам рассказали о подвигах и боевом пути Магомета Гаджиева, Амет-Хана Султана", - рассказали в пресс-службе парка. Онлайн-мероприятия транслировались на странице парка в Instagram.

"С введением в Дагестане режима повышенной готовности наша экскурсионная служба работает в особом режиме. Команда исторического парка регулярно готовит онлайн-экскурсии дома, которые пользуются большой популярностью. В рамках "Ночи музеев" мы подготовили две экскурсии и рассказали дагестанцам о неожиданных фактах Великой Отечественной войны, а также о подвигах учителей во время войны, обе экскурсии получили большой отклик среди подписчиков", - поделились в парке.

Второй в России по величине мультимедийный парк "Россия - моя история" в Дагестане открыли 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. м. В историческом парке в Махачкале также организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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