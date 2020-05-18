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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом на Ставрополье превысило 1,5 тыс.

Среди заболевших 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 98 - в состоянии средней тяжести

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили еще у 65 человек на Ставрополье за прошедшие сутки, общее число заразившихся выросло до 1 530, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в понедельник.

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"За день число фактов заболевания увеличилось на 65. Таким образом, за все время на Ставрополье коронавирусом заразились 1 530 человек, в том числе 140 детей. 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98. Выздоровели за все время 514 человек", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, за минувшие сутки умерли двое пациентов с подтвержденным диагнозом, за все время пандемии уже 28 летальных исходов.

"Динамика распространения заболевания пока сохраняется. Чтобы замедлить ее, важно соблюдать требования безопасности: носить маску на улице и в общественных местах, ответственно относиться к социальному дистанцированию, соблюдению гигиены", - отметил губернатор.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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