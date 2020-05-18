Миронов предложил Путину распространить выплату 10 тыс. рублей на всех несовершеннолетних

11 мая глава государства поручил с 1 июня единовременно выплатить семьям с детьми от трех до 16 лет 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

"В адрес депутатов "Справедливой России" различного уровня поступают обращения граждан. Люди обеспокоены тем, что предусмотренная с 1 июня 2020 года единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей распространяется только на детей от 3 до 16 лет", - цитирует Миронова его пресс-служба. По его словам, многие из обратившихся граждан с детьми в возрасте младше трех лет либо от 16 до 18 лет также оказались в тяжелой жизненной ситуации, им тоже необходима поддержка со стороны государства.

"Прошу вас дать поручение об оценке целесообразности распространения мер поддержки на всех детей, не достигших до 1 июля 2020 года возраста 18 лет", - говорится в обращении.