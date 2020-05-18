Помощь реабилитированным народам Крыма после воссоединения с РФ выросла в 27 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Помощь реабилитированным народам Республики Крым после воссоединения полуострова с Россией выросла более чем в 27 раз по сравнению с теми средствами, которые выделялись Украиной с 2009 по 2013 год, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы, депутат от Крыма Руслан Бальбек.

В спецпроекте ТАСС - рассказы представителей нескольких национальных групп и конфессий о том, как изменилась их жизнь после воссоединения полуострова с Россией.

Традиции разные, история одна. Как живется в Крыму представителям разных национальностей В спецпроекте ТАСС - рассказы представителей нескольких национальных групп и конфессий о том, как изменилась их жизнь после воссоединения полуострова с Россией.

В Крыму 18 мая отмечается День памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.

"После возвращения в Россию помощь реабилитированным народам - это одно из направлений внутренней национальной политики. Российской Федерацией был принят целый комплекс мер, направленных на обустройство и социальную поддержку граждан из числа реабилитированных народов Крыма. Если с 2009 по 2013 год объем финансирования Украиной репатриантов составлял (в пересчете) сумму в 240 млн рублей, то в российский период с 2014 по 2019 год - 6,651 млрд рублей, разница - в 27 раз", - сказал Бальбек.

По его словам, по сравнению с украинским периодом в шесть раз (до 623) увеличилось количество семей, обеспеченных собственным жильем, более чем в 4 раза (до 4,3 тыс.) выросло число земельных участков, предоставленных гражданам под индивидуальное жилищное строительство. Более 4,5 тыс. семей обеспечены газо, водо - и электроснабжением, создано более 1,3 тыс. мест в детсадах.

Бальбек отметил, что крымско-татарский народ чувствует себя частью большой семьи народов России. "И хотя материальная сторона тоже немаловажна, наш народ воспрял духом именно после 2014 года, когда видит, что государство заботится о всех сферах, в том числе и религиозных чувствах людей", - отметил депутат.

Духовное возрождение

По словам Бальбека, крымским татарам оказывается поддержка в духовной и религиозной жизни. В частности, организуется ежегодное паломничество в Мекку. В 2019 году при поддержке властей республики, Духовного управления мусульман Крыма направлено в хадж к святым для мусульман местам 975 паломников, тогда как до 2014 года отправлялось ежегодно всего 25-30 человек.

Депутат напомнил, что ежегодно указами главы Республики Крым объявляются нерабочими праздничными днями основные мусульманские праздники - Ураза-байрам и Курбан-байрам. Также крымскими татарами свободно и широко отмечаются другие традиционные и национальные праздники, например весенние праздники Наврез и Хыдырлез, День крымско-татарского флага и День крымско-татарской письменности и культуры.

Реставрируются мечети и знаковые объекты для крымских татар. В 2021 году планируется завершить строительство в Симферополе самой большой в регионе соборной мечети, к концу 2022 года - полную реставрацию бывшего дворца крымских ханов в Бахчисарае, единственного в мире образца дворцовой архитектуры крымских татар.

О депортации

С 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, в регионе проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.