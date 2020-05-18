Путин пожелал здоровья муфтию Дагестана, заразившемуся коронавирусом

Муфтий в понедельник принял участие в совещании в режиме видеоконференции, которое глава государства провел с руководством и представителями общественности Дагестана. Путин поблагодарил священнослужителя за выступление, в котором тот, в частности, остановился на проблемах здравоохранения и ситуации с коронавирусом в регионе.

"Я прежде всего хочу пожелать вам здоровья. Выздоравливайте, поправляйтесь, набирайтесь сил", - обратился президент к муфтию. "Уверен, вы включитесь в ближайшее время в активную работу по [оказанию] помощи людям", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что муфтий Дагестана и члены его семьи заразились коронавирусом.