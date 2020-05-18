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Пандемия коронавируса нового типа

Путин пожелал здоровья муфтию Дагестана, заразившемуся коронавирусом

Президент поблагодарил Ахмада Абдулаева за выступление, в котором тот, в частности, остановился на проблемах здравоохранения и ситуации с коронавирусом в регионе

НОВО-ОГАРЕВО, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал набираться сил муфтию Дагестана Ахмаду Абдулаеву, заразившемуся коронавирусом.

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Муфтий в понедельник принял участие в совещании в режиме видеоконференции, которое глава государства провел с руководством и представителями общественности Дагестана. Путин поблагодарил священнослужителя за выступление, в котором тот, в частности, остановился на проблемах здравоохранения и ситуации с коронавирусом в регионе.

"Я прежде всего хочу пожелать вам здоровья. Выздоравливайте, поправляйтесь, набирайтесь сил", - обратился президент к муфтию. "Уверен, вы включитесь в ближайшее время в активную работу по [оказанию] помощи людям", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что муфтий Дагестана и члены его семьи заразились коронавирусом.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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