Муфтий Дагестана и его семья заразились коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев и члены его семьи заразились коронавирусом, в настоящий момент они находятся на стадии восстановления. Об этом в понедельник сообщила супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова.

"Вся наша семья неизбежно заразилась коронавирусом. Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей", - говорится в обращении Гамзатовой, опубликованном на официальном сайте муфтията республики.

Супруга муфтия отметила, что сейчас члены семьи находятся на стадии восстановления.

Ранее муфтий обратился к прихожанам более 2 тыс. мечетей Дагестана с рекомендацией совершать намазы дома. Однако в первые дни часть прихожан приходили к мечетям и муфтию приходилось контактировать с ними, чтобы объяснить цель предпринимаемых мер безопасности. Работа муфтията не прекращалась ни на один день. "Конечно, были нарушители, которые сходились группами у ворот мечети или во дворе своих пятиэтажек, но этот вопрос уже не к муфтияту", - написала Гамзатова.

Супруга муфтия отмечает, что семья лечилась в третьей городской больнице Махачкалы. Гамзатова в своем обращении попросила власти республики дополнительно оснастить учреждение необходимым оборудованием для лечения пациентов с коронавирусом, обеспечить больницу необходимыми кадрами, медикаментами и средствами защиты.

С начала пандемии в Дагестане зарегистрировано 1 958 случаев коронавируса, 226 человек выздоровели. Медикам не удалось спасти 13 пациентов с коронавирусом.