В Хабаровском крае проведут офлайн экзамены для 6 тыс. студентов техникумов и колледжей

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Техникумы и колледжи в Хабаровском крае с июня возобновят учебу для студентов-выпускников. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель министра образования и науки региона - начальник управления профессионального образования Игорь Макурин.

Университеты, техникумы и колледжи в крае, как и в других регионах, обучают студентов дистанционно из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Для студентов-очников выпускных курсов - это более 6 тыс. человек - планируется начать поэтапное возобновление учебной деятельности. До 1 июня в техникумах проведут подготовительные мероприятия по созданию безопасных условий пребывания в учреждениях. По 30 июня в техникумах и колледжах будет организована промежуточная и итоговая аттестация для выпускников с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора", - сказал Макурин.

Студентам средних специальный заведений для получения диплома необходимо сдать практическую часть экзаменов. Будущие сварщики, слесари, токари, фрезеровщики, сборщики авиационной техники должны показать преподавателям свои навыки на оборудовании. Занятия для подготовки к экзаменам и сами экзамены будут проходить индивидуально или в небольших группах в просторных мастерских, где есть возможность соблюдать необходимую в условиях пандемии дистанцию. Дистанционные теоретические занятия в техникумах и вузах уже завершились.

Макурин также сообщил, что студенты первых-третьих курсов завершат учебный год до конца июня. Зачеты, экзамены и курсовые примут дистанционно. В университетах летняя сессия пройдет только в дистанционном формате. Дипломы вузы будут отправлять в том числе и по почте. В летней государственной итоговой аттестации будут участвовать около 10 тыс. выпускников вузов, из них более 400, завершающих обучение по медицинским и фармацевтическим направлениям подготовки. По словам собеседника агентства, массовые очные торжественные мероприятия по случаю вручения дипломов в крае не планируются.

По данным за прошедшие сутки, в Хабаровском крае зарегистрированы 1 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом было выявлено 50 новых заболевших. Более 570 человек выздоровели, девять пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.