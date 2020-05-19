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Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородская область перешла к первому этапу снятия ограничений в связи с пандемией

В его рамках разрешено работать объектам розничной торговли площадью зала до 400 кв. м с отдельным наружным входом. Также жителям можно выходить на прогулку длительностью не более двух часов в день

ТАСС, 19 мая. Власти Нижегородской области разрешили открыть объекты розничной торговли с площадью зала до 400 кв. м, а также разрешили пробежки и занятия спортом до двух часов в день на первом этапе снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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"В частности, на первом этапе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв. м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях", - отмечается в сообщении.

По словам Никитина, увеличен радиус и продолжительность прогулок нижегородцев - до 1 км от места жительства и два часа в сутки. Также разрешены пробежки и занятия спортом до двух часов в день в спортивной экипировке, в компании не более двух человек и при соблюдении расстояния между занимающимися не менее пяти метров. Муниципалитетам дано право принять решение об открытии детсадов. При этом смягчения режима не относится к территориям, где введен карантин.

"Салоны красоты и парикмахерские откроются со второго этапа. Но переход к нему может случиться не скоро. Поэтому договорились в пилотном режиме дать им возможность работать с первого этапа при соблюдении ряда требований, в частности использования видеоаналитики", - написал Никитин в своем аккаунте в Instagram.

Нижегородская область находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрировано 6692 случая заражения, 1 415 пациентов выписаны после выздоровления, 43 человека умерли.

 

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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