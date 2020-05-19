Заседания штаба по борьбе с коронавирусом в Крыму завершат после 1 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Крыму будет ежедневно собираться до начала лета, затем решение о проведении заседаний примут в зависимости от ситуации в экономике, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности, ежедневно и без выходных в 10:00 проходят совещания оперативного штаба, на которых представляется информация о ситуации с распространением нового коронавируса за прошедшие сутки. Также на заседаниях власти республики сообщают о новых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. Совещания транслируются в прямом эфире республиканского телеканала.

"Штабы будут идти в том же режиме как минимум до 1 июня, пока по всем отраслям не будет определен порядок работы и меры поддержки. Как только основные отрасли встанут на рабочие рельсы, ситуация вернется в нормальное русло, может быть, в текстовом режиме [будет предоставляться информация о ситуации с новым коронавирусом]", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что штаб является сейчас инструментом информирования жителей, а все решения по борьбе с новым коронавирусом принимаются оперативно в режиме реального времени уже после совещаний.

Во вторник Аксенов также сообщил на ежедневном совещании, что новый коронавирус за сутки подтвердился у четырех человек в Крыму, общее количество заразившихся составляет 298 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 963 человек: дома - 1 013, в стационарах - 258, изолированы в обсерваторы - 698. Выздоровевших - 113, умерли девять человек.