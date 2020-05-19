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Прощание с художницей Сельвинской пройдет на Хованском кладбище в среду

Заслуженный деятель искусств РСФСР умерла на 93-м году жизни

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Прощание с художницей, заслуженным деятелем искусств РСФСР, почетным академиком Российской академии художеств (РАХ) Татьяной Сельвинской, которая умерла 17 мая на 93-м году жизни, состоится 20 мая на Хованском кладбище в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе РАХ.

"Прощание с Татьяной Ильиничной Сельвинской состоится в среду, 20 мая, в 10:00 в крематории Хованского кладбища", - рассказали в пресс-службе.

Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года. Ее детство прошло в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в писательском городке Переделкино среди выдающихся людей, таких как Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Генрих Нейгауз, Леонид Леонов, Святослав Рихтер и др. С 11 лет училась у художника Роберта Фалька. Также учителями Сельвинской стали Александр Тышлер и Михаил Курилко. В 1953 году окончила Московский государственный художественный институт им. В. Сурикова.

В творческом портфеле Сельвинской - более 100 персональных и коллективных выставок, около 200 спектаклей. Авторские работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, музее-заповеднике "Абрамцево" и других, а также в картинных галереях как в России, так и за рубежом.

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