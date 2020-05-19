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В метро Москвы сообщили, что пассажиры начали заранее приобретать маски и перчатки

Продажи средств индивидуальной защиты в московском метрополитене снизились на 60%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Продажи масок и перчаток в Московском метрополитене снизились на 60%, спрос на покупку средств индивидуальной защиты в точках продаж метро Москвы продолжает снижаться. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной подземки.

"Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились на более чем 60% в сравнении с первым днем обязательного ношения средств защиты. Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро. При этом количество точек продаж продолжает планомерно увеличиваться, например, за счет расширения ассортимента вендинговых автоматов", - сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

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Там уточнили, что показатели продаж масок и перчаток в метро ежедневно демонстрируют снижение спроса на них со стороны пассажиров. Например, 12 мая суммарно было продано около 66 тыс. средств защиты, 15 мая - около 33 тыс., а 18 мая - уже около 25 тыс., что на 62% меньше, чем в первый день режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

"На текущий момент количество точек продаж средств индивидуальной защиты в метрополитене продолжает расти, но мы видим тенденцию по снижению спроса на них. Это говорит о сознательности горожан, которые соблюдают предписанные меры профилактики и приходят в метро уже в маске и перчатках. Как медик, хочу еще раз отметить важность их одновременного ношения. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса", - рассказала главный врач, начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в метрополитене купить маски и перчатки можно на каждой станции в кассах: медицинскую маску - за 30 рублей, перчатки за 20 рублей, а набор из маски и перчаток - за 50 рублей. Кроме того, средства защиты продаются в торговых павильонах и вендинговых автоматах. Точек продаж в метрополитене уже больше тысячи, а с учетом касс пригородного сообщения для пассажиров работает около 1,5 тыс. точек. С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках, за нарушение установлен штраф в 5 тыс. рублей. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.

"Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют в три этапа. Сначала пассажиров проверяют контролеры ГКУ "Организатор перевозок", после чего осуществляется проверка посредством видеонаблюдения. Также соблюдение правил обеспечивают сотрудники полиции, которые в постоянном режиме проводят рейды на станциях и в переходах", - сказали в пресс-службе столичной подземки.

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