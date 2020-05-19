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Пандемия коронавируса нового типа
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Компьютерами для дистанционного обучения обеспечены 10 российских регионов

Среди них Москва, Севастополь, Тюменская, Ленинградская и Калужская области

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Педагоги и школьники в 10 регионах России полностью обеспечены компьютерной техникой для дистанционного обучения. Об этом сообщается во вторник на официальном портале Минпросвещения РФ.

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"10 субъектов Российской Федерации предоставили сведения о полном обеспечении учеников и педагогических работников необходимой техникой: Владимирская, Калужская, Ленинградская, Московская, Тюменская области, Чувашская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Севастополь", - говорится в сообщении.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

Министерство вместе с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" запустили акцию "Помоги учиться дома", чтобы помочь нуждающимся семьям и учителям, у которых нет необходимого оборудования, организовать дистанционное обучение. Как уточняется на сайте Минпросвещения, в рамках акции уже собрали почти 234,2 тыс., в том числе около 82 тыс. - ученикам из многодетных и малообеспеченных семей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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