Карантин как повод пересмотреть подход к высшему образованию

Переход на дистанционное обучение происходит сейчас в большинстве случаев в режиме аврала и вскрывает неустойчивость университетов. Протоколов для чрезвычайных ситуаций нет практически нигде. Часть вузов делают перерыв без перехода на онлайн, часть совершают временный переход на несколько недель, часть — до конца учебного года. Так, в Лондонской школе экономики и политических наук преподавание будет вестись дистанционно целый семестр, чтобы дать преподавателям и студентам хотя бы какую-то определенность.

В целом российские вузы не готовы к переходу. Алгоритмы и понимание, как и что делать, есть у тех университетов, которые и так успешно практикуют онлайн-обучение, в первую очередь — ВШЭ, МИСиС, ИТМО, СПбПУ, а из региональных — УрФУ. Помогает также высокий уровень интернационализации. В таком случае преподаватели могут подключиться к международной дискуссии о лучших практиках.

Наконец, есть вспышки креативных идей от отдельных интересных вузов. Сегодня студенты Донского государственного университета провели занятие по программированию в Minecraft, полностью воссоздав вуз и используя свои имена как аватары. Такой вариант часто обсуждается на онлайн-форумах, ведь серверы Minecraft привыкли выдерживать высокую нагрузку.

В мире большинство вузов действуют интуитивно. Ряд университетов проводят тренинги для преподавателей. Например, Чжэцзянский университет, один из топовых китайских вузов, в феврале провел тренинги для 3670 преподавателей. В Оксфорде и многих других вузах для подготовки к переходу были использованы каникулы.

Одновременно по миру англоязычные преподаватели собираются в спонтанные быстрорастущие онлайн-сообщества вроде Online Teaching Tips for the Plague-Averse ("Советы по преподаванию онлайн для отвергающих чуму"), выпускаются подготовленные в экстренном режиме руководства. Какие же советы ключевые?

Техника и этика

После карантина и преподаватели, и студенты вернутся изменившимися. Форсированный переход на дистанционное обучение заставит пересмотреть принципы и подходы в педагогике высшей школы. Большой ошибкой будет преподавать сейчас тот же материал и теми же способами, которые планировались раньше, и в целом воспринимать онлайн-занятия как версию стандартных. Они просто другие, с другими правилами, этикетом и динамикой.

Первое и самое важное — избежать хаоса и четко настроить работу. Преподаватели вузов тех стран, которые перешли на дистанционное обучение раньше, чем Россия, советуют начать с письма с планом работ, правилами онлайн-этикета и списком онлайн-инструментов, которые будут использоваться. Технические средства должны быть минималистичными. Лучше всего обратиться к тем, которые уже используются (например, соцсети), не создавая дополнительных барьеров в виде новых платформ.

Среди наиболее полезных инструментов называют Zoom как самую стабильную платформу для видеосвязи, Perusall для совместного прочтения материалов, Google Docs и Google Slides для подготовки материалов, Figma для визуализации идей; в Panopto можно вставлять тесты в видео.

Касательно занятий онлайн эксперты советуют просить всех без исключения студентов включать видео, потому что так сохраняется ощущение нормальной встречи. Опыт Университета Цинхуа, который перешел на дистанционное обучение еще в феврале и преподает больше 4 тыс. курсов онлайн, подтверждает старый вывод: чем больше живого контакта и интерактивности в виде тестов, обсуждений, тем легче сохранять концентрацию.

Также хорошо начинать видеоконференцию за несколько минут до занятия, чтобы пообщаться со студентами, и какое-то время оставаться онлайн после занятия для того, чтобы ответить на вопросы.

При дистанционном обучении отсутствует "дисциплина пространства" университетского кампуса. К тому же чем больше ситуация будет эскалироваться, тем тревожнее себя будут ощущать и студенты, и преподаватели. Университеты разных стран, включая Китай, оказывают свою стандартную психологическую поддержку либо в форме курсов по психическому здоровью, либо в форме консультаций. Это обычно упоминается в официальном письме президента или ректора о переходе на удаленку.

Для российских университетов пандемия может быть хорошим поводом, собственно, запустить адекватные программы поддержки, которых никогда не было.

Очевидно, что какие-то задания не будут выполняться, преподавать будет сложнее и продуктивность снизится, несмотря на все старания. Для части студентов переход окажется сложнее, чем для остальных. У заданий, которые кажутся логичными, появятся неожиданные преграды — к примеру, отдельным студентам будет сложно записывать себя на видео. Поддержка, бережное и серьезное отношение друг к другу могут оказаться более важными для мотивации и интеллектуального роста, чем попытки удержать предкарантинный ритм обучения.