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Мнение

Карантин как повод пересмотреть подход к высшему образованию

МЕЛЬНИК Дара 
Руководитель исследовательской группы Центра трансформации образования Московской школы управления "Сколково"
Дара Мельник — о том, что дистанционное обучение в университетах — это не только проблемы, но и новые возможности

Переход на дистанционное обучение происходит сейчас в большинстве случаев в режиме аврала и вскрывает неустойчивость университетов. Протоколов для чрезвычайных ситуаций нет практически нигде. Часть вузов делают перерыв без перехода на онлайн, часть совершают временный переход на несколько недель, часть — до конца учебного года. Так, в Лондонской школе экономики и политических наук преподавание будет вестись дистанционно целый семестр, чтобы дать преподавателям и студентам хотя бы какую-то определенность.

Описание
© GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В целом российские вузы не готовы к переходу. Алгоритмы и понимание, как и что делать, есть у тех университетов, которые и так успешно практикуют онлайн-обучение, в первую очередь — ВШЭ, МИСиС, ИТМО, СПбПУ, а из региональных — УрФУ. Помогает также высокий уровень интернационализации. В таком случае преподаватели могут подключиться к международной дискуссии о лучших практиках.

Наконец, есть вспышки креативных идей от отдельных интересных вузов. Сегодня студенты Донского государственного университета провели занятие по программированию в Minecraft, полностью воссоздав вуз и используя свои имена как аватары. Такой вариант часто обсуждается на онлайн-форумах, ведь серверы Minecraft привыкли выдерживать высокую нагрузку.

В мире большинство вузов действуют интуитивно. Ряд университетов проводят тренинги для преподавателей. Например, Чжэцзянский университет, один из топовых китайских вузов, в феврале провел тренинги для 3670 преподавателей. В Оксфорде и многих других вузах для подготовки к переходу были использованы каникулы.

Одновременно по миру англоязычные преподаватели собираются в спонтанные быстрорастущие онлайн-сообщества вроде Online Teaching Tips for the Plague-Averse ("Советы по преподаванию онлайн для отвергающих чуму"), выпускаются подготовленные в экстренном режиме руководства. Какие же советы ключевые?

Техника и этика

После карантина и преподаватели, и студенты вернутся изменившимися. Форсированный переход на дистанционное обучение заставит пересмотреть принципы и подходы в педагогике высшей школы. Большой ошибкой будет преподавать сейчас тот же материал и теми же способами, которые планировались раньше, и в целом воспринимать онлайн-занятия как версию стандартных. Они просто другие, с другими правилами, этикетом и динамикой.

Первое и самое важное — избежать хаоса и четко настроить работу. Преподаватели вузов тех стран, которые перешли на дистанционное обучение раньше, чем Россия, советуют начать с письма с планом работ, правилами онлайн-этикета и списком онлайн-инструментов, которые будут использоваться. Технические средства должны быть минималистичными. Лучше всего обратиться к тем, которые уже используются (например, соцсети), не создавая дополнительных барьеров в виде новых платформ.

Среди наиболее полезных инструментов называют Zoom как самую стабильную платформу для видеосвязи, Perusall для совместного прочтения материалов, Google Docs и Google Slides для подготовки материалов, Figma для визуализации идей; в Panopto можно вставлять тесты в видео.

Касательно занятий онлайн эксперты советуют просить всех без исключения студентов включать видео, потому что так сохраняется ощущение нормальной встречи. Опыт Университета Цинхуа, который перешел на дистанционное обучение еще в феврале и преподает больше 4 тыс. курсов онлайн, подтверждает старый вывод: чем больше живого контакта и интерактивности в виде тестов, обсуждений, тем легче сохранять концентрацию.

Также хорошо начинать видеоконференцию за несколько минут до занятия, чтобы пообщаться со студентами, и какое-то время оставаться онлайн после занятия для того, чтобы ответить на вопросы.

При дистанционном обучении отсутствует "дисциплина пространства" университетского кампуса. К тому же чем больше ситуация будет эскалироваться, тем тревожнее себя будут ощущать и студенты, и преподаватели. Университеты разных стран, включая Китай, оказывают свою стандартную психологическую поддержку либо в форме курсов по психическому здоровью, либо в форме консультаций. Это обычно упоминается в официальном письме президента или ректора о переходе на удаленку.

Для российских университетов пандемия может быть хорошим поводом, собственно, запустить адекватные программы поддержки, которых никогда не было.

Очевидно, что какие-то задания не будут выполняться, преподавать будет сложнее и продуктивность снизится, несмотря на все старания. Для части студентов переход окажется сложнее, чем для остальных. У заданий, которые кажутся логичными, появятся неожиданные преграды — к примеру, отдельным студентам будет сложно записывать себя на видео. Поддержка, бережное и серьезное отношение друг к другу могут оказаться более важными для мотивации и интеллектуального роста, чем попытки удержать предкарантинный ритм обучения.

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Другая разрушительная крайность — полноценный отказ от образовательного процесса. Университеты, у которых нет уверенности в том, что у всех студентов будет хороший доступ к интернету, закончили год раньше: например, экспериментальный вуз Береа в США. В это же время Университет Цинхуа даже физкультуру преподает онлайн, инструктируя студентов по здоровью и поддержке физической формы.

Ситуацию пандемии можно и нужно использовать как катализатор для формирования привычки делать выводы и принимать решения на основании подтвержденных данных из надежных источников: Всемирная организация здравоохранения, Роспотребнадзор, отчеты и публичные заявления эпидемиологов и вирусологов, а не мифология и инфлюенсеры в соцсетях; чтение новостей на нескольких языках, сравнение данных и так далее. Этот навык пригодится студентам и потом.

Аналогично сейчас хорошее время для работы с дискриминацией по национальному признаку: вопрос дискриминации китайских студентов University World News и Times Higher Education — международные издания, специализирующиеся на новостях высшего образования, — поднимали еще в конце прошлого года.

К самой тематике пандемии можно относиться по-разному. Можно использовать ситуацию как гарантированный способ инициировать интересные дискуссии: разбирать поэтику фильмов об эпидемиях на занятиях по теории кино, гипотетические сценарии развития ситуации на занятиях по экономике, международным отношениям и так далее. Альтернативно можно, наоборот, полностью игнорировать вирус и рассматривать обучение как способ отвлечься.

Повод переосмыслить образовательный процесс

Проверять знание студентов в режиме онлайн будет намного сложнее — в основном из-за того, что невозможно гарантировать академическую честность. В большинстве случаев российские студенты смотрят на высшее образование как на неприятную обязанность, и тесты будут выполняться коллективно, а шпаргалки для устных ответов — лежать около компьютера.

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Карантин можно воспринимать как повод взглянуть на образование как на то, что нужно самому студенту, а не вузу. Один из шагов — экспериментировать с обучением без оценок, но с усиленной обратной связью. В целом от качества обратной связи во многом зависит не только успех перехода в онлайн, но и преподавания вообще.

Сейчас в США многие вузы переходят на схему "зачет — незачет" до конца текущего учебного года. Массачусетский технологический институт (MIT) был одним из первых, за ним последовали Северо-Западный университет, Университет Карнеги — Меллона и другие. У MIT интересный подход: студенты будут получать зачет, незачет или отметку о незарегистрированном курсе, которая не будет отражена в дипломе. Все оценки будут отмечены буквой E для того, чтобы обозначить, что студент не получил традиционный балл из-за emergency ("чрезвычайной ситуации").

Пандемия могла бы заставить университеты пересмотреть академический календарь и перенести часть занятий на летний период. Например, немецкие университеты отложили начало весеннего семестра с 1 на 20 апреля и продлили его на лето. Долгие летние каникулы — это пережиток индустриальной эпохи, когда ученикам и студентам из бедных семей нужно было помогать на фермах и полях, а аристократии — путешествовать, пока было тепло.

В большинстве топовых университетов мира обучение не прекращается летом — и речь не только о летних школах, но и о стандартных курсах. А пока на карантин нужно смотреть как на остановку и планировать в это время дальнейшее развитие или отработать навык, который можно сформировать онлайн. Например, программирование.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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