В Якутии более 9 тыс. медработников обучат оказанию помощи больным COVID-19

ТАСС, 19 мая. Специалисты Минобрнауки Якутии разработали программу ускоренной подготовки среднего медперсонала по оказанию медицинской помощи при работе с зараженными коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба республиканского правительства.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире появилась потребность в обучении всех медработников основам борьбы против новой коронавирусной инфекции. В Минобрнауки Якутии разработан проект по ускоренной подготовке среднего медицинского персонала по оказанию медицинской помощи при COVID-19, по нему планируется обучить более 9 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что реализация программы рассчитана на период с мая до 12 июня включительно. К обучению медработников привлекут четыре профессиональные образовательные организации Республики Саха (Якутия), прошедшие аккредитацию по программам Непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Это Якутский, Нерюнгринский, Алданский медицинские колледжи и Жатайский техникум.

Всего в Якутии зарегистрировано 914 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 305 человек, умерли шесть пациентов.