Колледжам Татарстана разрешили частично возобновить занятия в очном режиме

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки Татарстана издало приказ, на основании которого профессиональные образовательные организации региона по согласованию могут частично возобновить очный режим занятий. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки республики.

"На основании рекомендаций Министерства просвещения РФ министерством образования и науки Республики Татарстан издан приказ, на основании которого профессиональная образовательная организация по согласованию с республиканским министерством сама принимает решение о возобновлении очного образовательного процесса для отдельных структурных частей профессиональных образовательных программ с учетом анализа эпидемиологической ситуации в соответствующем муниципальном образовании при неукоснительном соблюдении всех профилактических и противоэпидемиологических мер", - говорится в сообщении.

Такие образовательные организации могут частично возобновить очный режим занятий с сегодняшнего дня. Из-за особенностей профессиональных образовательных программ "остро стоит вопрос проведения всех видов практических работ, требующих выполнения студентами заданий непосредственно в мастерских, лабораториях, на производственных участках", считают в республиканском министерстве. Срок окончания учебного года для системы СПО - 30 июня - остался неизменным, приемная кампания начнется с 1 июня.

После майских праздников власти Татарстана пошли на поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей республики рекомендательный характер. По состоянию на 19 мая в регионе зарегистрировано 2 400 случаев заболевания COVID-19, выздоровел 1 301 человек, умерли 8 пациентов.