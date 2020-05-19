{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Колледжам Татарстана разрешили частично возобновить занятия в очном режиме

Это связано с необходимостью выполнения студентами практических работ в мастерских, лабораториях и на производственных участках

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки Татарстана издало приказ, на основании которого профессиональные образовательные организации региона по согласованию могут частично возобновить очный режим занятий. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки республики.

На эту тему
Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

"На основании рекомендаций Министерства просвещения РФ министерством образования и науки Республики Татарстан издан приказ, на основании которого профессиональная образовательная организация по согласованию с республиканским министерством сама принимает решение о возобновлении очного образовательного процесса для отдельных структурных частей профессиональных образовательных программ с учетом анализа эпидемиологической ситуации в соответствующем муниципальном образовании при неукоснительном соблюдении всех профилактических и противоэпидемиологических мер", - говорится в сообщении.

Такие образовательные организации могут частично возобновить очный режим занятий с сегодняшнего дня. Из-за особенностей профессиональных образовательных программ "остро стоит вопрос проведения всех видов практических работ, требующих выполнения студентами заданий непосредственно в мастерских, лабораториях, на производственных участках", считают в республиканском министерстве. Срок окончания учебного года для системы СПО - 30 июня - остался неизменным, приемная кампания начнется с 1 июня.

После майских праздников власти Татарстана пошли на поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей республики рекомендательный характер. По состоянию на 19 мая в регионе зарегистрировано 2 400 случаев заболевания COVID-19, выздоровел 1 301 человек, умерли 8 пациентов.

 

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Пензенской области на допвыплаты работникам медучреждений предусмотрели 27,6 млн рублей
Выплаты получат врачи и биологи, судмедэксперты, средний медперсонал и другие работники, которые контактируют с заразившимися коронавирусом, биоматериалами или предметами, на которых может быть вирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС