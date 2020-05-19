Губернатор премировал 59 рязанских волонтеров за вклад в борьбу с коронавирусом

РЯЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о премировании 59 волонтеров региона, в том числе студентов вузов, за значительный вклад в борьбу с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона.

"За значительный вклад в предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Рязанской области награждаются благодарственным письмом губернатора Рязанской области и премируются участники волонтерского движения. Среди них 39 студентов Рязанского медуниверситета, а также Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, РГУ имени С. А. Есенина и Рязанского медицинского колледжа. Всего награды и премии получат 59 человек", - говорится в сообщении.

Также среди награжденных есть представители Российского союза молодежи и регионального штаба Рязанского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды". Согласно документу, активисты получат единовременное денежное вознаграждение в размере 11 494 рубля.

Волонтеры одними из первых подключились в регионе к предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции - они доставляют продукты пожилым людям, осуществляют поквартирные обходы граждан, вернувшихся из-за границы, помогают медработникам, работали в зоне карантина.

На данный момент в Рязанской области зарегистрировано 2485 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, это 12-й показатель в стране по числу заболевших.