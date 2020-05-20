Москалькова считает, что условия пандемии сказались на ситуации с домашним насилием

"Тема насилия есть. <...> Когда люди остаются в замкнутом пространстве и делят вот эту личную территорию, это приводит к обострению насилия. Приводит к обострению ситуации и лишение человека работы. Я поговорила здесь (в одном из столичных специализированных центров помощи жертвам домашнего насилия - прим. ТАСС) со многими женщинами. Они, не желая разрушить семью и допустить развод, потому что у них есть дети, хотят помощи с тем, чтобы психолог поговорил со второй половиной, с мужчиной, который лишился работы, сел на стакан и начал позволять себе то, что не было присуще ранее. Поэтому, конечно, ситуация наложила свой отпечаток и на тему насилия в семье", - сказала она, отвечая на вопрос, повлиял ли режим самоизоляции на ситуацию с домашним насилием.

Москалькова отметила, что насилие всегда несет риски совершения преступления на бытовой почве, поэтому необходимо понять, как повлиять на эту ситуацию. "Совершенно замечательно, что при поддержке [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина существует вот этот центр, фактически на бюджет Москвы. Есть такие центры в Астрахани, Красноярске и в других городах, но не во всех, где потребность может быть удовлетворена в полной мере. Поэтому и родилась в свое время идея, которая была поддержана сенаторами, подготовить законопроект о противодействии насилию в семье. Такие законы есть практически во всех странах, потому что это не только наша тема", - добавила омбудсмен.

"Причем тема насилия в семье - это не маргинальная тема, - продолжила она. - Это тема, которая касается и людей, занимающих высокий пост в государственной службе, в бизнесе. Это тема психологического подхода". Москалькова считает, что можно отреагировать на случай домашнего насилия, но при этом не вторгаться в семью "как в особую зону интимных отношений, которые нужно сберечь".

Ранее издание РБК сообщило, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие законопроекта. В обращении они отмечали значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Голикова дала поручение пяти министерствам, в том числе МВД и Минюсту, совместно рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия. В свою очередь МВД сообщило ТАСС, что не фиксирует роста числа случаев семейного насилия в России. По данным ведомства, напротив, наблюдается снижение количества таких правонарушений.