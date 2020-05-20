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Пандемия коронавируса нового типа
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Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве выросли до 0,92 и 0,75

Среди регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент распространения ниже единицы фиксируется в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Дагестане, Мурманской области, Краснодарском крае и в Тульской области
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России после двухнедельной фазы снижения приостановил в среду движение вниз и вернулся к уровню 0,92, прибавив за сутки 0,03. В Москве этот показатель также прибавил 0,03 и зафиксировался на отметке 0,75, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Несмотря на остановившееся снижение, коэффициент, говорящий о скорости распространения заболевания, в РФ остается ниже единицы уже на протяжении недели, заражается все меньше людей. В Москве этот показатель опустился ниже 1 еще 11 мая, а с 16 мая он меньше уровня 0,8, который позволяет, согласно требованиям Роспотребнадзора, при выполнении остальных условий переходить ко второму этапу снятия ограничений.

Среди регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент распространения ниже единицы фиксируется также в Подмосковье (0,97), Санкт-Петербурге (0,91), Дагестане (0,91), Мурманской области (0,32), Краснодарском крае (0,97) и в Тульской области (0,94).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

Число пациентов с коронавирусом, продолжающих лечение в данный момент, снизилось в России и Москве впервые с начала вспышки нового заболевания. В РФ число так называемых активных случаев уменьшилось с 220 974 до 220 341. В Москве снижение оказалось более значительным - с 116 460 по состоянию на вторник до 113 644 в среду.

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