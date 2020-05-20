Новый друг: советы для тех, кто решил завести собаку

Первое — позаботьтесь о безопасности в доме. Собаки могут грызть провода и играть с ними, поэтому все электрокабели необходимо провести по верху или спрятать в специальные короба под плинтус. Если это невозможно, поставьте мебель таким образом, чтобы она закрыла доступ к проводам. Уберите потенциально опасные предметы со столиков и нижних полок: стеклянные и фарфоровые вазы, мелкие безделушки, бытовую химию.

Второе — подумайте о том, где будет располагаться собачье место, поставьте туда мягкую лежанку или клетку. Когда питомец появится в доме, проследите, где он чаще всего отдыхает, и перенесите лежанку туда.

Третье — купите для щенка все необходимое. Для прогулок вам потребуется поводок, а лучше два: длинный и короткий. При выборе ошейника позаботьтесь об "адреснике" с контактами хозяина, без него не стоит выходить на прогулку с животным. Если вы собираетесь взять щенка, заранее купите пеленки и чистящие средства на основе энзимов: в доме должно быть место, где питомец может сходить в туалет в случае необходимости.

Подберите корм, миски купите минимум две — одну для воды, другую для еды. Лучше всего подойдут керамические или металлические, тогда собака не сможет их сгрызть.

Вам потребуются средства для ухода за питомцем: щетка для расчесывания шерсти, шампунь для мытья, зубная паста и щетка, лосьоны для чистки глаз и ушей.