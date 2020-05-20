Новый друг: советы для тех, кто решил завести собаку

В период пандемии многие задумались о том, чтобы купить или взять собаку из приюта. Рассказываем вместе с кинологами, как подготовиться к появлению питомца и наладить режим в условиях самоизоляции
"У вас будет достаточно времени, чтобы познакомиться с питомцем, узнать о его характере и потребностях. А с правильно воспитанной собакой жизнь человека становится счастливее", — считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
В ожидании собаки
Первое — позаботьтесь о безопасности в доме. Собаки могут грызть провода и играть с ними, поэтому все электрокабели необходимо провести по верху или спрятать в специальные короба под плинтус. Если это невозможно, поставьте мебель таким образом, чтобы она закрыла доступ к проводам. Уберите потенциально опасные предметы со столиков и нижних полок: стеклянные и фарфоровые вазы, мелкие безделушки, бытовую химию.
Второе — подумайте о том, где будет располагаться собачье место, поставьте туда мягкую лежанку или клетку. Когда питомец появится в доме, проследите, где он чаще всего отдыхает, и перенесите лежанку туда.
Третье — купите для щенка все необходимое. Для прогулок вам потребуется поводок, а лучше два: длинный и короткий. При выборе ошейника позаботьтесь об "адреснике" с контактами хозяина, без него не стоит выходить на прогулку с животным. Если вы собираетесь взять щенка, заранее купите пеленки и чистящие средства на основе энзимов: в доме должно быть место, где питомец может сходить в туалет в случае необходимости.
Подберите корм, миски купите минимум две — одну для воды, другую для еды. Лучше всего подойдут керамические или металлические, тогда собака не сможет их сгрызть.
Вам потребуются средства для ухода за питомцем: щетка для расчесывания шерсти, шампунь для мытья, зубная паста и щетка, лосьоны для чистки глаз и ушей.
Первые дни дома
Не нужно ходить за собакой по пятам и пытаться чем-то увлечь. Дайте животному спокойно привыкнуть к новой обстановке, обнюхать все углы и познакомиться с домочадцами. Как правило, щенок сначала привязывается к самым безопасным членам стаи, тем, кто его кормит, ласкает и не пугает.
Если собака самостоятельно проявила к вам интерес, пообщайтесь и поиграйте с ней. Но не забывайте, что новый дом и незнакомые люди вокруг могут быстро утомить питомца. Дайте ему отдохнуть, как только заметили признаки усталости.
Когда питомец перестанет испытывать стресс и начнет общаться со всеми членами семьи, можно вводить правила. Начинать со строгих запретов не нужно, но стоит заранее определить границы дозволенного: будет ли пес спать у вас на кровати, заходить на кухню. Например, если вы не планируете совместный сон, хвалите собаку каждый раз, когда она послушно сидит на полу и не лезет на диван.
Постепенно обучите питомца гулять на свободном поводке, командам "нельзя", "рядом", "ко мне". Если поначалу собака слушается только вас, со временем она будет подчиняться вне зависимости от того, кто произносит команду. За успехи в обучении поощряйте животное лакомством или игрой.
Формируйте режим
Режим дня для собаки — это последовательность ритуалов, которые установил хозяин.
Питомцу важно понимать, в какой момент вы собираетесь гулять: достаете ботинки, поводок, подзываете одной и той же командой. Многократное повторение процесса убирает стресс. Спокойная и здоровая собака будет сидеть и мирно ждать у двери, пока хозяин не наденет шлейку.
Определите, когда и как будете кормить и выгуливать питомца, иначе он решит это за вас. Например, будет проситься на улицу, прыгать и лаять, хотя время прогулки еще не пришло. Дайте понять, что не поощряете такое поведение. Выразить неодобрение можно разными способами:
- игнорировать сигналы, если они не слишком бурные (собака лишь пристально смотрит, приносит поводок);
- сказать строго "нет", "выйди", можно подкрепить команду жестом;
- дать команду, чтобы собака ушла на свое место (в клетке, у лежанки при этом должно быть лакомство или игрушка, чтобы занять питомца некоторое время).
Если животное и дальше проявляет беспокойство и требует, чтобы его вывели, возможно, у него проблемы с кишечником и без прогулки не обойтись.
Не стоит ругать щенка за то, что он не дождался и сходил в туалет, если вы не можете гулять с ним достаточно часто. Лишь к восьми-десяти месяцам собака способна контролировать себя и долго терпеть. С этого возраста выходить на гигиеническую прогулку надо минимум два раза в день, перерыв не должен превышать 12 часов.
Гулять с собакой могут все члены семьи старше 14 лет, чьи физические способности позволяют полностью контролировать собаку. Если она не реагирует на команды ребенка, рано отпускать их вместе, сначала нужно выстроить правильные отношения.
Кормить питомца необходимо по графику. Вода в его миске должна быть свежей, для этого регулярно подливайте или заменяйте ее в течение дня.
Особенности во время самоизоляции
Сейчас питомцы проводят много времени с хозяевами, поэтому важно организовать пространство. У собаки должно быть место для отдыха, как и у остальных членов семьи. Кроме того, стоит учесть наличие в доме других животных. Чтобы не было конфликтов, каждому надо обеспечить возможность поесть в одиночестве. В мирном сосуществовании имеет значение и порода питомца. Охотничьим собакам, например, может понадобиться больше времени, чтобы привыкнуть к соседству.
Повышенное внимание хозяина резко сократится, когда закончится самоизоляция. Это может привести к деструктивному поведению питомца. Чтобы избежать негативных последствий, дозируйте свое общение. Позволяйте собаке побыть в одиночестве, не настаивайте на играх, если она не проявляет интерес. Купите ей развивающие игрушки, чтобы она могла развлечь себя самостоятельно.
О том, как уберечь питомца от стресса во время самоизоляции и после нее, можно узнать из нашей статьи.