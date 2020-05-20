В Удмуртии утвердили план по снятию ограничений в период пандемии

ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. План поэтапного снятия ограничений в условиях распространения коронавируса утвердили в Удмуртии. Согласно распоряжению главы республики Александра Бречалова, опубликованного на сайте правительства региона в среду, на втором этапе смогут начать работу предприятия торговли непродовольственными товарами площадью не более 800 кв. м, а также спортивные организации, которые ведут подготовку профессиональных атлетов, и часть образовательных учреждений.

Согласно документу, основными показателями являются коэффициент распространения инфекции, наличие коечного фонда для лечения больных с COVID-19, показатель тестирования на 100 тыс. населения. На первом этапе, который частично уже начался в республике, возобновляется работа предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями: сферы услуг, сферы торговли непродовольственными товарами. При этом вводятся ограничения по площади открываемых объектов торговли - до 400 кв. м площади торгового зала, необходимо наличие отдельного наружного входа в объект торговли, установлено максимальное количество людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале. Становятся возможными в том числе занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее пяти метров. Разрешается также деятельность музеев и библиотек.

На втором этапе коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, наличие свободного коечного фонда - не менее 50% от нормативной потребности, охват тестированием - не менее 90 на 100 тыс. человек в день. При достижении этих показателей в республике возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м площади торгового зала, а также иные форматы торговли, включая уличные. Сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале. Разрешается деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных в городе Ижевске, имеющих отдельный вход, площадью торгового зала также до 800 кв. м, при условии соблюдения ограничения на предельное количество людей, находящихся в магазине.

Кроме того, возобновят работу физкультурно-спортивных организаций, осуществляющие спортивную подготовку и тренировочный процесс на этапах высшего спортивного мастерства. При этом должно соблюдаться условие предельного количества человек не более 30 в группе. Заработают юрлица и ИП, осуществляющие работы по поставке энергетических ресурсов, организации, осуществляющие плановые работы по техобслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, а также часть образовательных учреждений, которые готовят выпускников к экзаменам.

Для перехода к третьему этапу коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,5, наличие свободного коечного фонда - не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках, охват тестированием - не менее 110 на 100 тыс. человек в день. На третьем этапе возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии 1,5-2 м, всех образовательных учреждений, мест отдыха населения (парков, скверов и других) при соблюдении условий социального дистанцирования.

"Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации. Переход к отдельным этапам возобновления деятельности предприятий и организаций в отдельных муниципальных образованиях в Удмуртской Республике может осуществляться дифференцированно в зависимости от складывающейся на данной территории санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - сказано в распоряжении.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Удмуртии, по данным властей, на 20 мая зарегистрировано 463 лабораторно подтвержденных случая заражения, 14 человек умерли, 253 выздоровели.

Ранее в регионе уже возобновили деятельность 120 системообразующих предприятий из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, ОПК. Также начали работать некоторые индивидуальные предприниматели и ООО, оказывающие бытовые услуги на дому, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на республиканском сайте госуслуг. Позднее разрешили возобновить работу в том числе салонам красоты, косметическим салонам, СПА-салонам при оказании услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также автошколам, ломбардам и микрофинансовым организациям. Разрешено возобновить работу рынкам в части торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества.

С 14 мая в республике работают магазины в торговых центрах, которые продают непродовольственные товары, за исключением Ижевска и поселка Новый, в котором действует карантин. Организациями должно соблюдаться условие, что в магазине одновременно могут находиться не более одного человека на 4 кв. м. В Ижевске начали работу магазины с непродовольственными товарами, площадь которых менее 400 кв. м и в которых имеется отдельный вход с улицы.

Кроме того, жителям разрешили посещать парки, музеи, а также занятия спортом на стадионах, велопрогулки, пробежки, занятия скандинавской ходьбой, прогулки с грудными детьми у дома.