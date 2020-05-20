Число госпитализаций с коронавирусом и пневмонией в Москве вышло на уровень апреля

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции, а также госпитализаций с этим диагнозом и с пневмониями вышло в Москве на уровень месячной давности. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.

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"У нас количество вновь выявленных коронавирусных больных, количество пневмоний, которые мы не только по тестам делаем, но и через КТ-снимки в огромном объеме, через ковидные амбулаторные центры, и количество поступающих в наши больницы, вышло на уровень месячной давности. Цифры на 20 мая - примерно такие же были в двадцатых числах апреля", - сказал Собянин.

Он отметил, что это определенная закрепившаяся тенденция. "Но с другой стороны, сегодня выявлено около 2,7 тыс. вновь заболевших по ПЦР-тестам - много это или мало? Мы принимали жесткие ограничительные меры, исходя из этих цифр. А сегодня, исходя из этих же цифр, принимаем меры послабления, потому что видим динамику. Но сами по себе цифры очень высокие", - добавил градоначальник.

Он подчеркнул, что в части ослабления ограничительных мер власти столицы должны действовать аккуратно.

По словам мэра, нагрузка на систему здравоохранения Москвы начинает снижаться, число госпитализаций пациентов с коронавирусом составляет сейчас около 1 тыс. в день.

"У нас снизилось количество госпитализаций. Это около 1 тыс. тяжелых больных в день. Система здравоохранения действительно начала потихоньку разгружаться. Но при этом количество тяжелых и крайне тяжелых [пациентов], которые постоянно находятся в стационарах, составляет около 1,7 тыс. человек", - сказал он.

Он уточнил, что это среднестатистические показатели за последние три недели. Врачи продолжают бороться за жизнь каждого человека, в настоящий момент такие показатели говорят о том, что тяжелобольные пациенты находятся в стационарах и в реанимации по две-три недели.

"И вот этот накапливающийся объем, с одной стороны, создает нагрузку на систему здравоохранения, а, с другой стороны, генерирует высокую смертность <…> Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что мы находимся на высокой стадии заболеваемости", - добавил Собянин.

Также власти Москвы в ближайшее время намерены начать планирование перехода столичной системы здравоохранения на прием плановых больных.

"Мы в ближайшее время будем планировать постепенный возврат к нормальной работе системы здравоохранения, тем более что количество коек, занятых под ковидных больных, сокращается практически в ежедневном режиме", - сказал мэр.

Он добавил, что в четверг власти столицы планируют обсудить с главными врачами планирование перехода системы здравоохранения на прием плановых больных. "Это критичная вещь, потому что мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию, это рано или поздно все равно аукнется всем, и, в первую очередь, нашим гражданам", - заметил Собянин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927.

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