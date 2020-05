Где в Москве больше людей на самоизоляции? Из каких районов горожане уехали на дачи?

Сегодня во многих странах исследуют, как изменилась мобильность населения из-за пандемии коронавируса. Университет Эксетера в Великобритании выяснил, что с начала марта передвижения людей в городах страны сократились на 70%. Исследование в Эстонии показало, что люди стали проводить в своей домашней локации до 20 часов в сутки.

Компания Citymapper рассчитала собственный индекс мобильности. Для этого они сравнили количество запланированных с помощью их приложения маршрутов (в режиме "Get Me Somewhere") в Москве в корреляции с поездками по этим маршрутам (в режиме «Go») с этими же данными за предыдущий аналогичный период. К поездкам они отнесли передвижение на общественном транспорте, такси, велосипедах и пешие прогулки. По их данным, с начала марта по 12 апреля индекс мобильности в Москве упал с 0,98 до 0,16. Результаты расчетов основаны исключительно на данных Citymapper, по ним нельзя достоверно оценивать ситуацию, но можно понять, насколько снизилось количество передвижений в городах, жители которых пользуются этим приложением.

На основании данных мобильных операторов о количестве абонентов и их местоположении в Москве мы можем рассказать, как изменилась активность населения, сколько человек находились не дома по часам дня, сколько провели на улице.

В центре людей стало меньше, на периферии — нет

Общее количество перемещений по городу уменьшилось. С момента введения самоизоляции увеличилась концентрация абонентов в домах — это можно наблюдать, сравнивая карты до и после. По этому принципу четко выделяется территория в пределах Третьего транспортного кольца, но показатели на окраинах не так однозначны.