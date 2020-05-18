Где в Москве больше людей на самоизоляции? Из каких районов горожане уехали на дачи?

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они составляют интерактивные карты, анализируя различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до районов, в которых много или мало просторных дворов и зеленых зон. Также ранее урбанисты посчитали, сколько коммерции закрылось в разных кварталах столицы, чтобы выяснить, где люди без проблем могут сходить в супермаркет у дома, а где нет. И где безопаснее жить пенсионерам и выгуливать собаку. Смотрите результаты на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа). Сегодня рассказываем о выводах исследования о том, в каких районах Москвы жители больше, а в каких меньше соблюдают режим самоизоляции и откуда горожане разъехались по дачам. Как ученые исследуют мобильность людей в условиях пандемии

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Сегодня во многих странах исследуют, как изменилась мобильность населения из-за пандемии коронавируса. Университет Эксетера в Великобритании выяснил, что с начала марта передвижения людей в городах страны сократились на 70%. Исследование в Эстонии показало, что люди стали проводить в своей домашней локации до 20 часов в сутки. Компания Citymapper рассчитала собственный индекс мобильности. Для этого они сравнили количество запланированных с помощью их приложения маршрутов (в режиме "Get Me Somewhere") в Москве в корреляции с поездками по этим маршрутам (в режиме «Go») с этими же данными за предыдущий аналогичный период. К поездкам они отнесли передвижение на общественном транспорте, такси, велосипедах и пешие прогулки. По их данным, с начала марта по 12 апреля индекс мобильности в Москве упал с 0,98 до 0,16. Результаты расчетов основаны исключительно на данных Citymapper, по ним нельзя достоверно оценивать ситуацию, но можно понять, насколько снизилось количество передвижений в городах, жители которых пользуются этим приложением. На основании данных мобильных операторов о количестве абонентов и их местоположении в Москве мы можем рассказать, как изменилась активность населения, сколько человек находились не дома по часам дня, сколько провели на улице. В центре людей стало меньше, на периферии — нет Общее количество перемещений по городу уменьшилось. С момента введения самоизоляции увеличилась концентрация абонентов в домах — это можно наблюдать, сравнивая карты до и после. По этому принципу четко выделяется территория в пределах Третьего транспортного кольца, но показатели на окраинах не так однозначны.

Как рассчитывался показатель? Рассматривается количество абонентов, находящихся в своей домашней ячейке 250х250 метров (то есть локации, где зафиксирован сигнал в ночное время суток). По часам рассчитано отношение числа абонентов в домашней ячейке к общему числу абонентов, зафиксированных в локации в течение часа. Замеры произведены до введения режима самоизоляции (1–14 марта) и после начала режима самоизоляции (1 апреля — 13 апреля). Продолжение

Снизилось количество людей в час на улицах в центре, в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), а также в локациях с низкой долей жилых домов. А вот в периферийных районах (спальные районы за ТТК) увеличилась общая концентрация людей. Откуда москвичи разъехались по дачам?

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Где-то люди стали меньше сидеть дома, потому что уехали за город. Много таких жителей наблюдается в районе Западное Дегунино (станции метро Отрадное, Бибирево). В микрорайоне Бусиново у жителей были все предпосылки к тому, чтобы перебраться на дачи. Этот микрорайон обособлен от внешнего мира — окружен МКАД и промзонами, раньше активность жителей была сосредоточена вокруг торгового комплекса, который закрылся из-за карантина (за исключением продуктовых магазинов). Продолжает работать несколько магазинов и аптек на довольно большое число жителей. В таких условиях при походе в супермаркет трудно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Другие микрорайоны Западного Дегунино тоже "поредели" по числу домоседов по тем же причинам. Почему люди в центре не сидят дома? В центре и некоторых районах в пределах ТТК тоже снизилась доля домоседов. Это, считают урбанисты, обусловлено несколькими факторами: Более высокий достаток людей, живущих в центре, что дает возможность уехать за город на время режима самоизоляции.

Много маленьких скверов, в которых можно гулять.

Более плотная застройка и окна во двор — предпосылки к тому, чтобы нарушить режим изоляции. Где люди стали больше сидеть дома? Лучше всего люди соблюдают режим самоизоляции в районах Зябликово/Братеево, Богородское, Кунцево/Можайский, Гольяново, Восточное Измайлово, Зюзино.

На этой карте показаны районы по количеству человек в час дома до начала режима самоизоляции. Красный цвет — меньше людей дома в час, синий — больше людей дома в час:

А вот, что происходит во время самоизоляции:

Вот как изменилось количество людей, сидящих дома. Красный цвет — стало меньше, синий — стало больше людей дома (в час) во время самоизоляции.