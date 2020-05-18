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Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом

Где в Москве больше людей на самоизоляции? Из каких районов горожане уехали на дачи?

© Антон Новодережкин/ТАСС
Представляем интерактивную карту с районами столицы, которая показывает качество жизни людей в самоизоляции

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они составляют интерактивные карты, анализируя различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до районов, в которых много или мало просторных дворов и зеленых зон. Также ранее урбанисты посчитали, сколько коммерции закрылось в разных кварталах столицы, чтобы выяснить, где люди без проблем могут сходить в супермаркет у дома, а где нет. И где безопаснее жить пенсионерам и выгуливать собаку. Смотрите результаты на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа). 

Сегодня рассказываем о выводах исследования о том, в каких районах Москвы жители больше, а в каких меньше соблюдают режим самоизоляции и откуда горожане разъехались по дачам.

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Сегодня во многих странах исследуют, как изменилась мобильность населения из-за пандемии коронавируса. Университет Эксетера в Великобритании выяснил, что с начала марта передвижения людей в городах страны сократились на 70%. Исследование в Эстонии показало, что люди стали проводить в своей домашней локации до 20 часов в сутки.

Компания Citymapper рассчитала собственный индекс мобильности. Для этого они сравнили количество запланированных с помощью их приложения маршрутов (в режиме "Get Me Somewhere") в Москве в корреляции с поездками по этим маршрутам (в режиме «Go») с этими же данными за предыдущий аналогичный период. К поездкам они отнесли передвижение на общественном транспорте, такси, велосипедах и пешие прогулки. По их данным, с начала марта по 12 апреля индекс мобильности в Москве упал с 0,98 до 0,16. Результаты расчетов основаны исключительно на данных Citymapper, по ним нельзя достоверно оценивать ситуацию, но можно понять, насколько снизилось количество передвижений в городах, жители которых пользуются этим приложением. 

На основании данных мобильных операторов о количестве абонентов и их местоположении в Москве мы можем рассказать, как изменилась активность населения, сколько человек находились не дома по часам дня, сколько провели на улице. 

В центре людей стало меньше, на периферии — нет

Общее количество перемещений по городу уменьшилось. С момента введения самоизоляции увеличилась концентрация абонентов в домах — это можно наблюдать, сравнивая карты до и после. По этому принципу четко выделяется территория в пределах Третьего транспортного кольца, но показатели на окраинах не так однозначны. 

Как рассчитывался показатель?

Рассматривается количество абонентов, находящихся в своей домашней ячейке  250х250 метров (то есть локации, где зафиксирован сигнал в ночное время суток). По часам рассчитано отношение числа абонентов в домашней ячейке к общему числу абонентов, зафиксированных в локации в течение часа. Замеры произведены до введения режима самоизоляции (1–14 марта) и после начала режима самоизоляции (1 апреля — 13 апреля).

Продолжение
Описание
© Московский центр урбанистики
Описание
© Московский центр урбанистики

Снизилось количество людей в час на улицах в центре, в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), а также в локациях с низкой долей жилых домов. А вот в периферийных районах (спальные районы за ТТК) увеличилась общая концентрация людей. 

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Где-то люди стали меньше сидеть дома, потому что уехали за город. Много таких жителей наблюдается в районе Западное Дегунино (станции метро Отрадное, Бибирево).

В микрорайоне Бусиново у жителей были все предпосылки к тому, чтобы перебраться на дачи. Этот микрорайон обособлен от внешнего мира — окружен МКАД и промзонами, раньше активность жителей была сосредоточена вокруг торгового комплекса, который закрылся из-за карантина (за исключением продуктовых магазинов). Продолжает работать несколько магазинов и аптек на довольно большое число жителей. В таких условиях при походе в супермаркет трудно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Другие микрорайоны Западного Дегунино тоже "поредели" по числу домоседов по тем же причинам. 

Почему люди в центре не сидят дома? 

В центре и некоторых районах в пределах ТТК тоже снизилась доля домоседов. Это, считают урбанисты, обусловлено несколькими факторами:

  • Более высокий достаток людей, живущих в центре, что дает возможность уехать за город на время режима самоизоляции.
  • Много маленьких скверов, в которых можно гулять.
  • Более плотная застройка и окна во двор — предпосылки к тому, чтобы нарушить режим изоляции. 

Где люди стали больше сидеть дома?

Лучше всего люди соблюдают режим самоизоляции в районах Зябликово/Братеево, Богородское, Кунцево/Можайский, Гольяново, Восточное Измайлово, Зюзино.

На этой карте показаны районы по количеству человек в час дома до начала режима самоизоляции. Красный цвет — меньше людей дома в час, синий — больше людей дома в час:

Описание
© Московский центр урбанистики

А вот, что происходит во время самоизоляции:

Описание
© Московский центр урбанистики

Вот как изменилось количество людей, сидящих дома. Красный цвет — стало меньше, синий — стало больше людей дома (в час) во время самоизоляции.

Описание
© Московский центр урбанистики

"Данные о существенном сокращении мобильности жителей столицы в конце марта и апреле подтверждаются и результатами опросов фонда "Общественное мнение". В апреле доля москвичей, не соблюдающих домашний режим, составляла около 8–9%, к 14 мая их число увеличилась практически вдвое — до 17%. Все меньше москвичей работают удаленно: согласно ФОМ, их уже меньше 20%, в пиковый период этот показатель достигал 26%. Ряд предприятий Москвы вышел из режима самоизоляции на этой неделе, поэтому мы ожидаем увеличения активности москвичей в мае примерно вдвое", — говорит Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики.

"Мобильность в городе — как деньги в экономике — всеобщий эквивалент активности, спроса и предложения, — объясняет Алексей Новиков, президент компании Habidatum. — Изучая изменения мобильности горожан в той или иной локации, мы можем понять не только ее коммерческий потенциал, но и увидеть пределы адаптивности городской среды и городской экономики. Адаптивность города — важнейшее качество, которое в условиях эпидемии, климатических изменений и природных катаклизмов становится едва ли не ключевым мерилом его экономического и социального успеха. Разворачивающаяся на наших глазах драма ограничения мобильности населения Москвы — бесценный опыт, а сам город — полигон для настройки градостроительной политики в духе устойчивости и гибкости. Данные о мобильности и модели, выстроенные на них, начинают играть роль предиктивных эконометрических систем".

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Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом
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