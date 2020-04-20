Где в Москве проще сидеть дома и меньше риск заразиться коронавирусом? Слово — урбанистам

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. С помощью анализа разнообразных данных — от числа магазинов у дома или количества домов, у которых фасады выходят на солнечную сторону, до динамики социальной активности. Насколько много у людей предпосылок для нарушения карантина? Могут ли жители в том или ином округе покупать продукты у дома или выгуливать собаку, соблюдая с другими социальную дистанцию в полтора-два метра? Результаты представлены в виде интерактивных карт, на которых отображены все районы Москвы в старых границах. Раз в неделю ТАСС публикует данные об одном или двух показателях качества жизни москвичей на изоляции.
Сегодня рассказываем про два индекса на интерактивной карте (выбирайте две первые категории в строке вверху слева). На первой карте представлены районы, где жителям хватает, а где не хватает солнечного света в квартирах. На второй — в каких районах выше риск заразиться коронавирусом, исходя из нагрузки на лифты в домах.
Где в Москве достаточно солнца в квартирах?
Почему важно, чтобы в вашей квартире было достаточно солнечного света? Он влияет на психоэмоциональное состояние. Вы наверняка слышали о зимней хандре: когда на улице постоянно пасмурно и мало солнца, а точнее, ультрафиолетового излучения, нам может не хватать витамина D, некоторые люди чувствуют себя подавленными. А еще витамин D полезен для иммунитета — он играет роль в защите от бактериальных и вирусных инфекций.
Урбанисты подсчитали, сколько домов в Москве развернуты длинными фасадами к юго-востоку и югу — в этих домах больше окон ориентировано на солнце, и в таких квартирах люди чувствуют себя лучше из-за достаточной освещенности.
Из-за радиально-концентрической планировки Москвы в некоторых районах, в частности, тех, где кварталы расположены вдоль крупных вылетных магистралей, низкая доля фасадов, обращенных к юго-востоку и югу. Среди них особенно выделяются районы юго-западного направления: Академический (6,28%), Черемушки (7,67%), Зюзино (7,67%) и Коньково (9,7%). Также в списке районов с минимальным уровнем инсоляции: Сокол (15,55%) и Аэропорт (15,42%).
Районы, где показатель обращенности фасадов к юго-востоку и югу наибольший, — это Свиблово (25,14%), Дорогомилово (25,88%), Ломоносовский (25,88%) и Новокосино (25,63%).
Если в квартирах мало солнца, люди чаще будут стремиться попасть на улицу. Это предпосылка к нарушению режима изоляции. Вдобавок они станут больше пользоваться лифтами (в особенности в высотных домах) и внутренними дворами. Посмотрим, в каких районах Москвы безопаснее выходить из дома.
Где проще не встречаться с соседями?
Большинство москвичей не живут в полной самоизоляции — они выбираются в магазин, аптеку, выгуливают собак, многие должны ходить на работу. Проживание в квартире многоэтажного дома в период пандемии COVID-19 сопряжено с риском заразиться вирусом через прикосновения к поверхностям в общественных местах — ручкам дверей в подъезде, кнопкам в лифтах.
Чем больше людей пользуется лифтом, тем выше риск заразиться. Опасность также в нарушении социальной дистанции — даже в грузовом лифте невозможно выдержать нужные полтора-два метра. Чтобы воспользоваться свободным лифтом, жителям высоток, где много квартир, приходится вызывать его по несколько раз.
Следующая карта включает районы, ранжированные по показателю, сколько человек приходится на один лифт в доме. Чем меньше нагрузка — тем ниже риск.
Менее безопасны районы, граничащие с МКАД, особенно на юге: Теплый Стан (95 человек на один лифт), Ясенево (116), Орехово-Борисово (102) и Братеево (99), Южное Чертаново (91), Донской (50). На севере таких районов меньше: Восточное Дегунино (102), Лианозово (97), Северное и Южное Медведково (102 и 95 соответственно), Бибирево (100). Жилая застройка этих районов, как правило, датирована 1969–1991 годами. После 70-х в Москве стали строить дома с большой плотностью населения и часто одним лифтом в подъезде.
Самый безопасный район — Академический (35 человек на один лифт), здесь большинство домов построено до 70-х, здесь много малоэтажных и среднеэтажных хрущевок и сталинских домов без лифта или с меньшим количеством человек на один лифт. Кроме Академического района с точки зрения проходимости в здании наименее рискованно жить во время пандемии коронавируса в центральных районах Москвы, таких как Тверской, Мещанский, Красносельский и Басманный, а также в Черемушках, Новогирееве, Можайском районе.
Кстати, при низком уровне инсоляции в районах метро "Сокол" и "Аэропорт" число человек на лифт там ниже, чем в соседних районах. То есть предпосылки для нарушения самоизоляции у жителей домов есть: в их квартирах мало солнца, но риск заразиться в общественных местах в доме сравнительно низкий.
В следующий понедельник на сайте ТАСС выйдет материал о результатах исследования районов по численности коммерческих объектов в шаговой доступности от дома.