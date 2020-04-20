Где в Москве проще сидеть дома и меньше риск заразиться коронавирусом? Слово — урбанистам

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. С помощью анализа разнообразных данных — от числа магазинов у дома или количества домов, у которых фасады выходят на солнечную сторону, до динамики социальной активности. Насколько много у людей предпосылок для нарушения карантина? Могут ли жители в том или ином округе покупать продукты у дома или выгуливать собаку, соблюдая с другими социальную дистанцию в полтора-два метра? Результаты представлены в виде интерактивных карт, на которых отображены все районы Москвы в старых границах. Раз в неделю ТАСС публикует данные об одном или двух показателях качества жизни москвичей на изоляции.

Сегодня рассказываем про два индекса на интерактивной карте (выбирайте две первые категории в строке вверху слева). На первой карте представлены районы, где жителям хватает, а где не хватает солнечного света в квартирах. На второй — в каких районах выше риск заразиться коронавирусом, исходя из нагрузки на лифты в домах.

Где в Москве достаточно солнца в квартирах?

Почему важно, чтобы в вашей квартире было достаточно солнечного света? Он влияет на психоэмоциональное состояние. Вы наверняка слышали о зимней хандре: когда на улице постоянно пасмурно и мало солнца, а точнее, ультрафиолетового излучения, нам может не хватать витамина D, некоторые люди чувствуют себя подавленными. А еще витамин D полезен для иммунитета — он играет роль в защите от бактериальных и вирусных инфекций.

Урбанисты подсчитали, сколько домов в Москве развернуты длинными фасадами к юго-востоку и югу — в этих домах больше окон ориентировано на солнце, и в таких квартирах люди чувствуют себя лучше из-за достаточной освещенности.