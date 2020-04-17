Исследование: жители юго-востока Москвы активнее всех горожан обсуждают тему коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москвичи, проживающие в районе Южнопортовый на юго-востоке столицы, оказались активнее всего вовлечены в обсуждение темы коронавируса в соцсетях, в то время как наименьшую заинтересованность продемонстрировали жители районов на севере и востоке Москвы. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном совместно с ТАСС специалистами Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Ранее на первом этапе эксперты представили исследование о том, как режим самоизоляции из-за коронавируса и снижение деловой активности в столице сказались на жизни горожан. Результаты мониторинга обновляются каждую неделю. "В Москве уже две недели приняты строгие меры самоизоляции, и многие жители столицы могут исследовать только территорию, прилегающую к их дому. Россияне активно обсуждают темы, связанные с пандемией, в социальных сетях. На основе данных из открытых источников был составлен так называемый индекс вовлеченности", - пояснил представитель центра.

Как проходил мониторинг

В частности, в период с 7 по 14 апреля аналитики изучили публикации в районных блогах и реакции на них в виде лайков и комментариев. Таким образом специалисты выявили, насколько каждый из 146 районов столицы оказался втянут в повестку обсуждения темы коронавируса. Показатель агрегирован только по районам, потому что не все посты имеют геопривязку.

Выяснилось, что высокую активность в обсуждении вопросов, связанных с коронавирусом, продемонстрировали жители районов Северо-Западного округа - Покровского-Стрешнева, Южного и Северного Тушина, а также района Строгино. При этом лидером рейтинга стал район Южнопортовый, расположенный в Юго-Восточном административном округе, индекс вовлеченности там равен 1,7 - это значит, что 17 пользователей из тысячи просмотревших ту или иную запись откликнулись на нее. "Жители Северного и Восточного округов оказались менее активны в вопросах обсуждения коронавируса и его распространения в мегаполисе", - отметили в центре.

Что волнует горожан

Наибольшую активность в обсуждении коронавируса в социальных сетях проявили пользователи в возрасте от 40 до 60 лет, на них приходится 39% сообщений. Наименьшее количество постов в сети - 11% - у возрастной группы до 24 лет. В ходе исследования выяснилось, что активность местных жителей в сети не связана с количеством зараженных в районе. Так, к 12 апреля в Москве насчитывалось более 10 тыс. заразившихся коронавирусом, но при этом в самом густонаселенном районе - Зябликово, где на 10 тыс. человек приходится менее одного заразившего, достаточно активно обсуждают пандемию и ее влияние на повседневную жизнь. "Там индекс вовлеченности составил около 1,5", - добавил собеседник агентства.