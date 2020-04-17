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Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом

Исследование: жители юго-востока Москвы активнее всех горожан обсуждают тему коронавируса

Наименьшую заинтересованность продемонстрировали жители районов на севере и востоке столицы, отметили эксперты
Описание
© Giacomo Italiano/HANS LUCAS/Reuters

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москвичи, проживающие в районе Южнопортовый на юго-востоке столицы, оказались активнее всего вовлечены в обсуждение темы коронавируса в соцсетях, в то время как наименьшую заинтересованность продемонстрировали жители районов на севере и востоке Москвы. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном совместно с ТАСС специалистами Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Ранее на первом этапе эксперты представили исследование о том, как режим самоизоляции из-за коронавируса и снижение деловой активности в столице сказались на жизни горожан. Результаты мониторинга обновляются каждую неделю. "В Москве уже две недели приняты строгие меры самоизоляции, и многие жители столицы могут исследовать только территорию, прилегающую к их дому. Россияне активно обсуждают темы, связанные с пандемией, в социальных сетях. На основе данных из открытых источников был составлен так называемый индекс вовлеченности", - пояснил представитель центра.

Как проходил мониторинг

В частности, в период с 7 по 14 апреля аналитики изучили публикации в районных блогах и реакции на них в виде лайков и комментариев. Таким образом специалисты выявили, насколько каждый из 146 районов столицы оказался втянут в повестку обсуждения темы коронавируса. Показатель агрегирован только по районам, потому что не все посты имеют геопривязку.

Выяснилось, что высокую активность в обсуждении вопросов, связанных с коронавирусом, продемонстрировали жители районов Северо-Западного округа - Покровского-Стрешнева, Южного и Северного Тушина, а также района Строгино. При этом лидером рейтинга стал район Южнопортовый, расположенный в Юго-Восточном административном округе, индекс вовлеченности там равен 1,7 - это значит, что 17 пользователей из тысячи просмотревших ту или иную запись откликнулись на нее. "Жители Северного и Восточного округов оказались менее активны в вопросах обсуждения коронавируса и его распространения в мегаполисе", - отметили в центре.

Что волнует горожан

Наибольшую активность в обсуждении коронавируса в социальных сетях проявили пользователи в возрасте от 40 до 60 лет, на них приходится 39% сообщений. Наименьшее количество постов в сети - 11% - у возрастной группы до 24 лет. В ходе исследования выяснилось, что активность местных жителей в сети не связана с количеством зараженных в районе. Так, к 12 апреля в Москве насчитывалось более 10 тыс. заразившихся коронавирусом, но при этом в самом густонаселенном районе - Зябликово, где на 10 тыс. человек приходится менее одного заразившего, достаточно активно обсуждают пандемию и ее влияние на повседневную жизнь. "Там индекс вовлеченности составил около 1,5", - добавил собеседник агентства.

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Большинство постов связаны не с информацией о заразившихся, а с обсуждением и осуждением нарушителей самоизоляции, экономическими последствиями введенного режима, неудобством работы во время режима самоизоляции. Кроме того, жителей Москвы волнует отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты и дезинфекции, сложность соблюдения социальной дистанции в транспорте, а также тот факт, что многие соседи воспользовались внеплановыми каникулами для проведения ремонта в квартирах. "Выделяются посты горожан, живущих в непосредственной близости от больниц, куда привозят заразившихся коронавирусом, можно, например, увидеть множество историй про увеличившийся поток машин скорой помощи", - пояснили в центре.

Аналитики также выяснили, что жители района Южнопортовый - абсолютного лидера по активности в сети и одного из аутсайдеров среди районов по уровню комфортности пребывания на самоизоляции - чаще других говорят об усталости от нахождения дома и трудностях подобного положения. При этом количество заразившихся коронавирусом в районе составляет менее трех человек на 10 тыс. жителей, что ниже средних показателей по Москве.

А вот жители района Покровское-Стрешнево обсуждают в локальных блогах негативный опыт посещения врача, истории про нарушение социальной дистанции. В Южном Тушине говорят о дискомфорте, с которым горожане столкнулись во время самоизоляции, - проблемах с отоплением и ремонтных работах, которые проводились во дворах.

Усталость от темы

Эксперты также пришли к выводу, что индекс вовлеченности по сравнению с прошлой неделей (с 31 марта по 6 апреля) в среднем по Москве упал на 0,03 процентных пункта - с 1,21 до 1,18. Сократилось число просмотров, лайков, дизлайков, репостов и комментариев. "Это говорит о том, что жители Москвы постепенно начинают уставать от обсуждения темы коронавируса. И, вероятно, тренд на снижение вовлеченности населения будет только усиливаться", - резюмировал собеседник агентства.

Общество оказалось готово к проблеме

Как отметила в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института географии РАН Ольга Вендина, данное исследование вносит вклад в копилку данных о многообразии жизни Москвы и характерных различиях районов города. "В ситуации с пандемией поведение человека значительно меняется в диапазоне от пренебрежения опасностью до полной апатии и стремления укрыться. Появляются свои "герои" и "трусы". Этой теме посвящены многочисленные художественные произведения и научные работы. Сегодня мы имеем возможность исследовать эту проблему в режиме текущего времени, а не по дневникам, воспоминаниям и запискам", - сказала она.

По словам Вендиной, исследование, проводимое "в гуще событий", может помочь оценить уровень сопротивляемости страхам, степень адаптивности людей к невзгодам, способность самостоятельно находить решение проблем. Результаты же мониторинга, как добавила специалист, продемонстрировали адекватную реакцию социума. "Уровень информированности высокий, подавляющая часть людей относится к возникшей проблеме спокойно. Половина россиян продолжают жить своей жизнью, не теряя способности решать повседневные и рабочие проблемы и не погружаясь в обсуждение ужасов эпидемии", - заключила она.

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Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом
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