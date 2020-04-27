Где в Москве осталось больше, а где меньше бизнеса с начала пандемии. Посчитали урбанисты

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они составляют интерактивные карты, анализируя различные данные — от количества домов, у которых фасады выходят на солнце, до динамики социальной активности жителей. Цель — выяснить, где в Москве людям наиболее, а где наименее комфортно жить в условиях пандемии. На прошлой неделе урбанисты представили районы, в которых жителям хватает или не хватает солнечного света, и районы, где в высотных домах приходится больше или меньше человек на лифты. Сегодня рассказываем о результатах исследования по наполненности районов коммерцией — где без проблем можно сходить в магазин в соседнем доме, а где после ограничений бизнеса осталось мало. Эти показатели видны на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа) города. Где в Москве закрылось больше бизнеса Ограничения на коммерцию из-за режима изоляции в Москве сильно ощутили жители центра. В некоторых кварталах перестали работать 40–70% коммерческих объектов — это коснулось в первую очередь улиц, где много ресторанов, баров, торговых центров.

Больше всего бизнеса закрылось на следующих локациях: в пределах Бульварного кольца;

вдоль главных городских магистралей;

в местах расположения крупных торговых центров;

у станций метро внутри Бульварного кольца и Третьего транспортного кольца (ТТК);

на участках вдоль МКАД на периферии. В некоторых периферийных районах (Гольяново, Измайлово, Люблино, Северное и Южное Бутово, Можайский район, Кунцево, Митино) коммерции стало меньше до 35–45%. Это не так значительно, как в центре или полупериферийных районах. Полупериферия — это Зюзино, Рязанский, Преображенское, Алексеевский, Марьина Роща, Сокол, в этих районах в некоторых кварталах закрылось до 65% бизнеса.

Есть и отдельные кварталы, где коммерции совсем не осталось, то есть закрыты 100% предприятий. Это: парки: "Измайлово", "Сокольники", "Лосиный остров", долина Яузы, Ботанический сад и другие;

научные кластеры. В таких местах рядом с НИИ, например, были монофункциональные пространства, которые закрылись полностью со всей коммерцией внутри. Жители домов вблизи них тоже оказались в менее благоприятных условиях;

бывшие промзоны (например, север района Печатники у метро "Угрешская"). Сильно потеряли кварталы вдоль крупных транспортных магистралей и районы с редкой застройкой или новыми кварталами с неразвитой коммерцией. Что касается разнообразия бизнеса периферия, понятно, потеряла меньше, чем центр и полупериферия. В таких районах и было меньше торгового и досугового выбора, зато всегда хватало супермаркетов и аптек. Такой бизнес почти (если магазины только не располагались в торговых комплексах) не пострадал от режима изоляции.

Больше всего разнообразия коммерции потеряли районы: проспект Вернадского, Зюзино, Рязанский, Сокол, Ростокино, Свиблово, Восточное Дегунино. А меньше всего потеряли периферийные районы, где, как видно в предыдущей табличке, сохранилось максимально много работающего бизнеса.

В районах, где больше всего снизилось разнообразие бизнеса, жителям до пандемии хватало развлечений и культурных мест, а сейчас там труднее найти полноценный супермаркет рядом с домом. Разнообразие торговли равномерно снизилось (это значит, что примерно одинаково "поредело" по улицам района) в пределах ТТК, в том числе внутри Бульварного кольца, на юго-западе (районы Академический, Гагаринский и Черемушки), а также в районах: Сокол, Аэропорт, Марьино, Перово и Новогиреево. Менее равномерно снизился выбор коммерции в следующих районах: Ховрино и Левобережный, Раменки, Выхино-Жулебино и Печатники, Нагатино и Бирюлево Восточное. Неравномерность означает, что в разных частях района разноплановость коммерции снизилась ощутимо по-разному. И есть территории, где выбор снизился более чем на 85%, по сути, рядом остались только магазины и аптеки. В границах Бульварного кольца такие территории есть, но единичные. Вне ТТК появились целые ареалы низкого разнообразия — это кварталы, отдаленные от метро, места, которые прилегают к ж/д путям, промышленным территориям или МКАД.

Как рассчитывался показатель? На интерактивной карте показаны значения плотности и разнообразия функций по состоянию на март 2020-го (замер произведен 30 марта) — вне режима самоизоляции и во время режима. Плотность и разнообразие коммерческих сервисов до введения режима самоизоляции подсчитаны по ячейкам и районам из данных об организациях за 30 марта 2020 года. Плотность во время режима самоизоляции подсчитана по тем же данным, но из них были убраны категории коммерческих объектов согласно списку из указа мэра Москвы по вводу режима самоизоляции. По данным картографических сервисов об адресах юридических лиц и их функциональных категориях рассчитано общее число предприятий (плотность) и число уникальных категорий (разнообразие) бизнеса. Показатели рассчитаны по сетке для каждой ячейки со стороной 350 м. Также показатели рассчитаны по районам с нормированием значений на площадь района. Продолжение