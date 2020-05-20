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Пандемия коронавируса нового типа

Автовокзал Севастополя возобновит работу с 25 мая

Автостанции были закрыты из-за пандемии коронавируса с 1 апреля

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Работа автовокзала Севастополя возобновится с понедельника, но рейсы будут выполняться только по территории Крымского полуострова, сообщили ТАСС в среду на автовокзале.

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Все автостанции Севастополя закрыты с 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

"С 25 числа [возобновляем] рейсы по Крыму", - сказал представитель автовокзала. Он уточнил, что окончательное расписание будет известно к концу недели, но пока автобусы не будут выезжать за пределы полуострова.

По данным пресс-службы, всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 143 человека. Выздоровели 83 человека, два человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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