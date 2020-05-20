Требования по санитарной безопасности на транспорте могут утвердить до конца мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Требования по санитарной безопасности на всех видах транспорта планируется утвердить до конца мая, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России" по подготовке предложений в национальный план по восстановлению экономики и нормализации деловой жизни.

"Сегодня по поручению президента, по итогам совещания 7 мая, мы прорабатываем для всех отраслей транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности на транспорте для того, чтобы к тому моменту, когда регионы и другие страны будут открываться для транспортных перевозок, пассажиры могли без труда воспользоваться этой услугой, - сказал Дитрих. - Я надеюсь, что до конца мая или даже раньше мы такого рода требования, совместными приказами, вместе с [главой Роспотребнадзора] Анной Юрьевной Поповой утвердим и начнем внедрять на всех видах транспорта".