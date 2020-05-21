Вузы планируют начать прием выпускников 2020 года в июле

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские вузы настроены начать учебный год 1 сентября. Прием выпускников этого года планируется начать в июле, а прием в магистратуру - в июне, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Прием документов в вузы на направления магистратуры планируется начать уже в июне, а для выпускников 2020 года - в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября", - сообщил он в четверг в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня, сообщал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Путин же в ходе совещания в четверг предложил начать проведение ЕГЭ в стране с 29 июня.
Увеличение количества контрольных цифр приема
В Минобрнауке сообщили, что количество контрольных цифр приема в вузы в регионах РФ будет существенно увеличено с 1 сентября 2021 года.
"С 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение, преимущественно в регионах. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы в ближайшее время предлагаем распределить имеющиеся в наличии бюджетные места, которые остались нераспределенными после конкурса прошлого года. Всего таких мест порядка 11 тысяч", - сказал Фальков на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее Фальков сообщил, что ежегодное существенное увеличение бюджетных мест в вузах будет происходить ежегодно до 2024 года, на это заложены соответственные бюджетные средства.
Завершение учебного года
Минобрнауки планирует завершить учебный год в вузах страны в первой половине июля, сообщил Валерий Фальков.
"В результате принятых мер Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки - в первой половине июля", - сказал он.
Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.
IT-инфраструктура вузов
Информационная структура большинства российских вузов оказалась не готова к полному переходу на онлайн-образование, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн. Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в дистанционном формате", - сказал он.
Фальков подчеркнул, что по этим вопросам в максимально короткие сроки Минобрнауки должно обеспечить доработку и внедрение отечественных цифровых платформ для вузов. "Заделы в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - добавил Фальков.
Адаптация вузов к работе
Российская система высшего образования справилась с переходом на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил министр науки и высшего образования РФ.
"Сегодня можно сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным и в большинстве российских вузов он прошел успешно. Российская система высшего образования с данным вызовом справилась", - сказал он. Фальков отметил, что еще несколько лет назад подобная ситуация привела бы к полному прекращению работы вузов на несколько месяцев. По его словам, такое предложение звучало в марте, когда обсуждались стратегии организации работы вузов в нынешней ситуации.
Министр напомнил, что 14 марта вузам было рекомендовано перейти на дистанционный формат работы. "Это стало настоящим стресс-тестом для всей системы высшего образования страны, потому что ни один из вузов ситуацию не прогнозировал и, соответственно, к ней не готовился. Первые две - три недели все без исключения вузы испытывали трудности, зачастую существенные. Сложнее всего было вузам технического, медицинского и творческого профиля", - добавил Фальков.
Он отметил, что важную роль в трансформации процессов обучения сыграли ведущим вузы, у которых система дистанционного обучения была налажена.
Онлайн-курсы
Онлайн-курсы, созданные еще до пандемии, позволили покрыть 7% потребностей вузов РФ при переходе на дистанционное обучение, сообщил Валерий Фальков.
"На созданном еще до пандемии ресурсе "Современная цифровая образовательная среда", открытом для всех вузов, было размещено 900 открытых онлайн курсов, что позволило закрыть лишь 7% потребностей вузов страны", - сказал он.
По словам министра, предлагается определить стандарты для разработки онлайн-курсов. "Ничто не заменит живого общения преподавателя и студента, не вытеснит передачу живого опыта. Вместе с тем, предлагается определить стандарты для разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая в такую деятельность максимально широкое количество представителей научных и образовательных организаций", - добавил глава Минобрнауки.
Ставка по образовательным кредитам
Министерство науки и высшего образования предлагает снизить процентную ставку по образовательным кредитам до 3%, а срок пользования увеличить до 15 лет.
"Для сохранения доступности качественного высшего образования предлагаем расширить программу льготного образовательного кредитования студентов, обучающихся на платной основе. Речь идет о снижении процентной ставки по таким кредитам до 3% и увеличении срока пользования кредитом до 15 лет", - сказал Фальков.
Глава Минобрнауки также отметил, что частью пакета мер социальной поддержки студентов является уже реализуемая программа трудоустройства студентов на базе вузов. В данный момент 149 университетов участвуют в этой программе, в них трудоустроены почти 16 тысяч студентов.
Проект поддержки вузов
Минобрнауки предлагает запустить новый долгосрочный проект поддержки вузов, который потребует корректировки нацпроектов "Образование" и "Наука".
"В последние двадцать лет в системе высшего образования было реализовано несколько проектов целевой поддержки вузов. <…> В условиях пандемии мы по-иному посмотрели на высшее образование, переосмыслили многие подходы к его развитию и оценили будущие вызовы. Исходя из этого, опираясь на фундамент прежних программ, принимая во внимание все лучшие их наработки, предлагается в текущем году запустить новый долгосрочный проект поддержки российских университетов. <…> Реализация этого проекта потребует корректировки мероприятий национальных проектов "Наука" и "Образование". Концептуальные подходы проработаны министерством, соответствующие предложения находятся в процессе обсуждения с правительством, администрацией президента и профессиональным сообществом", - сказал министр.
Фальков пояснил, что "главной целью этого проекта должно стать существенное увеличение вклада научных и образовательных организаций в достижение национальных целей развития страны". Принципиальным отличием проекта от уже реализованных должна стать идея тесной интеграции университетов как между собой, так и с научными организациями. Также в рамках проекта университеты и научные организации должны обеспечить более тесную кооперацию с реальным сектором экономики для увеличения вклада в технологическое развитие отраслей. Акцент будет сделан и на глубокой кооперации университетов с регионами в рамках решения задач пространственного развития страны, добавил глава Минобрнауки.
Трудоустройство студентов летом
Министерство науки и высшего образования РФ планирует осуществить летнее трудоустройство 60 тыс. студентов по строительным, медицинским, сельскохозяйственным и педагогическим специальностям.
"Министерство совместно с молодежной организацией "Российские студенческие отряды" планирует организовать трудоустройство 60 тысяч студентов в летний трудовой семестр. Студотряды организуются по четырем основным направлениям - строительные, сельскохозяйственные, медицинские и педагогические", - сказал он в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Как рассказал Фальков, частью пакета мер социальной поддержки студентов является уже реализуемая программа трудоустройства студентов на базе вузов. "В данный момент 149 университетов участвуют в этой программе, в них трудоустроены почти 16 тыс. студентов", - отметил министр.
Он пояснил, что в рамках программы проходит трудоустройство по специальностям цифровой ассистент, консультант-психолог, менеджер социальных проектов, аналитик данных, дизайнер мультимедиа и так далее. "На летний период будут выделены дополнительные рабочие места в приемных комиссиях", - добавил Фальков.