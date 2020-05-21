Вузы планируют начать прием выпускников 2020 года в июле

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские вузы настроены начать учебный год 1 сентября. Прием выпускников этого года планируется начать в июле, а прием в магистратуру - в июне, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Прием документов в вузы на направления магистратуры планируется начать уже в июне, а для выпускников 2020 года - в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября", - сообщил он в четверг в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня, сообщал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Путин же в ходе совещания в четверг предложил начать проведение ЕГЭ в стране с 29 июня.

Увеличение количества контрольных цифр приема

В Минобрнауке сообщили, что количество контрольных цифр приема в вузы в регионах РФ будет существенно увеличено с 1 сентября 2021 года.

"С 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение, преимущественно в регионах. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы в ближайшее время предлагаем распределить имеющиеся в наличии бюджетные места, которые остались нераспределенными после конкурса прошлого года. Всего таких мест порядка 11 тысяч", - сказал Фальков на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Фальков сообщил, что ежегодное существенное увеличение бюджетных мест в вузах будет происходить ежегодно до 2024 года, на это заложены соответственные бюджетные средства.

Завершение учебного года

Минобрнауки планирует завершить учебный год в вузах страны в первой половине июля, сообщил Валерий Фальков.

"В результате принятых мер Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки - в первой половине июля", - сказал он.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

IT-инфраструктура вузов

Информационная структура большинства российских вузов оказалась не готова к полному переходу на онлайн-образование, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн. Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в дистанционном формате", - сказал он.

Фальков подчеркнул, что по этим вопросам в максимально короткие сроки Минобрнауки должно обеспечить доработку и внедрение отечественных цифровых платформ для вузов. "Заделы в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - добавил Фальков.

Адаптация вузов к работе

Российская система высшего образования справилась с переходом на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил министр науки и высшего образования РФ.

"Сегодня можно сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным и в большинстве российских вузов он прошел успешно. Российская система высшего образования с данным вызовом справилась", - сказал он. Фальков отметил, что еще несколько лет назад подобная ситуация привела бы к полному прекращению работы вузов на несколько месяцев. По его словам, такое предложение звучало в марте, когда обсуждались стратегии организации работы вузов в нынешней ситуации.

Министр напомнил, что 14 марта вузам было рекомендовано перейти на дистанционный формат работы. "Это стало настоящим стресс-тестом для всей системы высшего образования страны, потому что ни один из вузов ситуацию не прогнозировал и, соответственно, к ней не готовился. Первые две - три недели все без исключения вузы испытывали трудности, зачастую существенные. Сложнее всего было вузам технического, медицинского и творческого профиля", - добавил Фальков.

Он отметил, что важную роль в трансформации процессов обучения сыграли ведущим вузы, у которых система дистанционного обучения была налажена.

Онлайн-курсы

Онлайн-курсы, созданные еще до пандемии, позволили покрыть 7% потребностей вузов РФ при переходе на дистанционное обучение, сообщил Валерий Фальков.