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Пандемия коронавируса нового типа
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Вузы планируют начать прием выпускников 2020 года в июле

Учебный год планируется начать 1 сентября

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские вузы настроены начать учебный год 1 сентября. Прием выпускников этого года планируется начать в июле, а прием в магистратуру - в июне, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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"Прием документов в вузы на направления магистратуры планируется начать уже в июне, а для выпускников 2020 года - в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября", - сообщил он в четверг в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня, сообщал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Путин же в ходе совещания в четверг предложил начать проведение ЕГЭ в стране с 29 июня.

Увеличение количества контрольных цифр приема

В Минобрнауке сообщили, что количество контрольных цифр приема в вузы в регионах РФ будет существенно увеличено с 1 сентября 2021 года. 

"С 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение, преимущественно в регионах. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы в ближайшее время предлагаем распределить имеющиеся в наличии бюджетные места, которые остались нераспределенными после конкурса прошлого года. Всего таких мест порядка 11 тысяч", - сказал Фальков на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Фальков сообщил, что ежегодное существенное увеличение бюджетных мест в вузах будет происходить ежегодно до 2024 года, на это заложены соответственные бюджетные средства.

Завершение учебного года

Минобрнауки планирует завершить учебный год в вузах страны в первой половине июля, сообщил Валерий Фальков.

"В результате принятых мер Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки - в первой половине июля", - сказал он.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

IT-инфраструктура вузов

Информационная структура большинства российских вузов оказалась не готова к полному переходу на онлайн-образование, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн. Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в дистанционном формате", - сказал он.

Фальков подчеркнул, что по этим вопросам в максимально короткие сроки Минобрнауки должно обеспечить доработку и внедрение отечественных цифровых платформ для вузов. "Заделы в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - добавил Фальков.

Адаптация вузов к работе 

Российская система высшего образования справилась с переходом на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил министр науки и высшего образования РФ.

"Сегодня можно сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным и в большинстве российских вузов он прошел успешно. Российская система высшего образования с данным вызовом справилась", - сказал он. Фальков отметил, что еще несколько лет назад подобная ситуация привела бы к полному прекращению работы вузов на несколько месяцев. По его словам, такое предложение звучало в марте, когда обсуждались стратегии организации работы вузов в нынешней ситуации.

Министр напомнил, что 14 марта вузам было рекомендовано перейти на дистанционный формат работы. "Это стало настоящим стресс-тестом для всей системы высшего образования страны, потому что ни один из вузов ситуацию не прогнозировал и, соответственно, к ней не готовился. Первые две - три недели все без исключения вузы испытывали трудности, зачастую существенные. Сложнее всего было вузам технического, медицинского и творческого профиля", - добавил Фальков.

Он отметил, что важную роль в трансформации процессов обучения сыграли ведущим вузы, у которых система дистанционного обучения была налажена.

Онлайн-курсы

Онлайн-курсы, созданные еще до пандемии, позволили покрыть 7% потребностей вузов РФ при переходе на дистанционное обучение, сообщил Валерий Фальков.

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"На созданном еще до пандемии ресурсе "Современная цифровая образовательная среда", открытом для всех вузов, было размещено 900 открытых онлайн курсов, что позволило закрыть лишь 7% потребностей вузов страны", - сказал он.

По словам министра, предлагается определить стандарты для разработки онлайн-курсов. "Ничто не заменит живого общения преподавателя и студента, не вытеснит передачу живого опыта. Вместе с тем, предлагается определить стандарты для разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая в такую деятельность максимально широкое количество представителей научных и образовательных организаций", - добавил глава Минобрнауки.

Ставка по образовательным кредитам

Министерство науки и высшего образования предлагает снизить процентную ставку по образовательным кредитам до 3%, а срок пользования увеличить до 15 лет. 

"Для сохранения доступности качественного высшего образования предлагаем расширить программу льготного образовательного кредитования студентов, обучающихся на платной основе. Речь идет о снижении процентной ставки по таким кредитам до 3% и увеличении срока пользования кредитом до 15 лет", - сказал Фальков.

Глава Минобрнауки также отметил, что частью пакета мер социальной поддержки студентов является уже реализуемая программа трудоустройства студентов на базе вузов. В данный момент 149 университетов участвуют в этой программе, в них трудоустроены почти 16 тысяч студентов.

Проект поддержки вузов

Минобрнауки предлагает запустить новый долгосрочный проект поддержки вузов, который потребует корректировки нацпроектов "Образование" и "Наука". 

"В последние двадцать лет в системе высшего образования было реализовано несколько проектов целевой поддержки вузов. <…> В условиях пандемии мы по-иному посмотрели на высшее образование, переосмыслили многие подходы к его развитию и оценили будущие вызовы. Исходя из этого, опираясь на фундамент прежних программ, принимая во внимание все лучшие их наработки, предлагается в текущем году запустить новый долгосрочный проект поддержки российских университетов. <…> Реализация этого проекта потребует корректировки мероприятий национальных проектов "Наука" и "Образование". Концептуальные подходы проработаны министерством, соответствующие предложения находятся в процессе обсуждения с правительством, администрацией президента и профессиональным сообществом", - сказал министр.

Фальков пояснил, что "главной целью этого проекта должно стать существенное увеличение вклада научных и образовательных организаций в достижение национальных целей развития страны". Принципиальным отличием проекта от уже реализованных должна стать идея тесной интеграции университетов как между собой, так и с научными организациями. Также в рамках проекта университеты и научные организации должны обеспечить более тесную кооперацию с реальным сектором экономики для увеличения вклада в технологическое развитие отраслей. Акцент будет сделан и на глубокой кооперации университетов с регионами в рамках решения задач пространственного развития страны, добавил глава Минобрнауки.

Трудоустройство студентов летом

Министерство науки и высшего образования РФ планирует осуществить летнее трудоустройство 60 тыс. студентов по строительным, медицинским, сельскохозяйственным и педагогическим специальностям.

"Министерство совместно с молодежной организацией "Российские студенческие отряды" планирует организовать трудоустройство 60 тысяч студентов в летний трудовой семестр. Студотряды организуются по четырем основным направлениям - строительные, сельскохозяйственные, медицинские и педагогические", - сказал он в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Как рассказал Фальков, частью пакета мер социальной поддержки студентов является уже реализуемая программа трудоустройства студентов на базе вузов. "В данный момент 149 университетов участвуют в этой программе, в них трудоустроены почти 16 тыс. студентов", - отметил министр.

Он пояснил, что в рамках программы проходит трудоустройство по специальностям цифровой ассистент, консультант-психолог, менеджер социальных проектов, аналитик данных, дизайнер мультимедиа и так далее. "На летний период будут выделены дополнительные рабочие места в приемных комиссиях", - добавил Фальков.

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