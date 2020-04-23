Высшее образование в мире: какие проблемы высветила пандемия

Есть три способа смотреть на последствия текущего кризиса для мировой системы высшего образования. Первый и самый простой — COVID-19 форсировал переход в онлайн; наступает золотое время и для цифрооптимистов, и для цифроскептиков. Академические церемонии, экзамены и приемная кампания были перенесены в онлайн. Часть университетов перешли на дистанционное обучение, организовав курсы подготовки для преподавателей в экстренном режиме и выделив дополнительные средства на скоростную цифровизацию. Часть отказались от проведения занятий до осени, ссылаясь на цифровое неравенство. Большинство скорректировали академический календарь на этот год.

Второй способ — пандемия, как пример серьезного, но все же ограниченного во времени катаклизма, позволит нам оценить уровень готовности университетов к потрясению как таковому. Выяснилось, что университеты, несмотря на свою историческую устойчивость, плохо готовы к кризисам. Их экстренные планы либо отсутствуют, либо не работают, они не используют сценарный анализ и другие инструменты стратегического планирования. Наконец, третий — сейчас время диагностики высшего образования. Когда идет сильный дождь, видно, в каких местах протекает крыша. Как выглядит поле проблем? Зона риска Любой кризис больше всего ударяет по уязвимым группам. В данном случае это — недофинансированные системы высшего образования без всеобщего охвата цифровыми технологиями (например, страны Африки к югу от Сахары), вузы без подушки безопасности, преподаватели и исследователи на переходных этапах академической карьеры, малообеспеченные студенты и иностранные студенты. Часть малообеспеченных студентов и так называемых "нетрадиционных студентов", обучающихся заочно или вернувшихся в университеты, чтобы сменить профессию, откажутся от высшего образования в пользу более насущных потребностей. В первую очередь это касается стран с высокой платой за обучение (США, Соединенное Королевство, Австралия и пр.), которые отбросит на несколько лет назад в вопросах равенства между студентами из разных социально-экономических классов. В ряде стран разворачиваются дискуссии о том, должны ли университеты поддерживать своих студентов, и если да, то как. Африканские университеты дарят или занимают своим студентам компьютеры и предлагают оплатить доступ в интернет.

Университет Чикаго, элитный исследовательский вуз в США, недавно пообещал, что стоимость обучения и других университетских услуг за 2020/21 учебный год не вырастет. 52 тайских университета и ряд вузов в Объединенных Арабских Эмиратах уменьшили плату за обучение. Учитывая общее замедление экономики и растущее количество студенческих петиций, они будут не последними. Университеты будут предлагать стипендии, фиксировать плату или снижать плату за обучение для того, чтобы удержать лучших студентов. Это хорошо с точки зрения меритократии и социальной справедливости, но ставит вопрос о дополнительном финансировании университетов со стороны государства. Среди университетов кризис в первую очередь затронет частные вузы, университеты, зависимые от платы за обучение и, больше всего, от денег, поступающих от иностранных студентов. Так, бюджет австралийских вузов на пятую часть состоит из платы за обучение иностранных студентов. Правительства Австралии, Соединенного Королевства и США уже выделили существенные суммы денег для поддержки своих университетов.

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Международная мобильность, уверенно растущая за последние годы, будет восстанавливаться, по мнению Саймона Маргинсона, эксперта по международному высшему образованию, не менее пяти лет. Нидерландская платформа Studyportals разработала специальную панель наблюдения за ситуацией с мобильностью. Согласно их данным на середину апреля, 40% мобильных студентов уже изменили свои образовательные планы. Часть из них активно ищет программы онлайн. Иностранные студенты из азиатских стран и Италии, находящиеся в Европе, а также из Африки в КНР, где опасаются второй волны COVID-19, переживают последствия вспышек расизма. Для части мобильных студентов это будет фактором при принятии решения о международном образовании. В некоторых странах (например, США) создаются экстренные фонды для поддержки иностранных студентов. В России запрещено выселять иностранных студентов из общежитий. Сами университеты поддерживают своих студентов, выплачивая материальную помощь, доставляя документы по миграционному сопровождению в общежития и устраивая регулярные онлайн-встречи по поддержке. Последнее более важно, чем кажется на первый взгляд. Можно сказать, что человеческое становится системным. Передовые мировые университеты сейчас уделяют особое внимание психологической поддержке для своих студентов и сотрудников, настраивая системы сервисов по ментальному здоровью под онлайн-формат и повышенный уровень тревоги, страха и одиночества. Здесь наиболее уязвимы университеты, в которых сервис отсутствует, включая китайские и российские. И там, и там есть точечные инициативы в отдельных вузах, обычно идущие от самих студентов и не закрывающие все задачи; университеты зачастую просто не знают о том, кто нуждается в помощи.

В зоне риска находятся молодые исследователи, чьи карьеры искажаются из-за остановки и проблем с мобильностью, и преподаватели в поисках работы. Длинный список университетов, заморозивших наем, постоянно пополняется и включает передовые вузы. Недавно к нему стали добавляться университеты, сокращающие своих сотрудников либо выплачивающие уменьшенную заработную плату. "Материнская стена", и без того существенно влияющая на академический успех женщин-исследовательниц, очень уплотнилась в 2020-м. Исследовательская работа предполагает периоды длительной концентрации на интеллектуальной задаче. Это сложно делать, когда кто-то постоянно требует вашего внимания. Тем временем во всех странах женщины, как правило, выполняют больше обязанностей по дому, чем мужчины, включая заботу о детях и о людях старшего возраста. Все эти группы находились в зоне риска и раньше. Мировая дискуссия о равенстве и справедливости в высшем образовании постоянно вращается вокруг их проблем. Однако сейчас они фактурнее и ярче, и их намного сложнее игнорировать. Кризис не привнес ничего нового, но, скорее всего, одновременно усугубит проблемы и ускорит процесс их преодоления. Большая власть влечет большую ответственность Казалось бы, университеты и так вовлечены в большинство аспектов борьбы с пандемией. Студенты медицинских вузов работают наравне с лицензированными врачами. Университеты активно производят медицинские препараты и маски. Они включены в разработку большинства из 70 вакцин, апробируемых сейчас, — так, в Оксфорде на этой неделе начинаются испытания лекарства на людях. Многие вузы выделяют финансовые и человеческие ресурсы на исследования COVID-19.

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