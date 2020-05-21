{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Володин заявил о необходимости парламентского контроля за реализацией поручений Путина

Спикер Госдумы подчеркнул, что речь в первую очередь идет о доплатах врачам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны контролировать реализацию поручений президента РФ по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На эту тему
Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

"Сегодня необходимо, чтобы депутаты в своих избирательных округах взяли на контроль выполнение поручений президента, реализацию мер поддержки. Это в первую очередь касается доплат врачам, потому что факты, с которыми мы столкнулись, вопиющие", - сказал Володин.

По его словам, глава государства отреагировал на задержку выплат медработникам раньше, чем "мэры, губернаторы, депутаты региональных парламентов и Госдумы". "Это недопустимо. Важно, чтобы был парламентский контроль", - заключил председатель Госдумы.

Во вторник президент РФ Владимир Путин раскритиковал кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе. Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.

Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Попова: доля несовершеннолетних среди заразившихся коронавирусом в России не превышает 7%
По данным федерального оперативного штаба, всего в стране зарегистрировано 317 554 случая заражения
Читать полностью