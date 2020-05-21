Володин заявил о необходимости парламентского контроля за реализацией поручений Путина

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны контролировать реализацию поручений президента РФ по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня необходимо, чтобы депутаты в своих избирательных округах взяли на контроль выполнение поручений президента, реализацию мер поддержки. Это в первую очередь касается доплат врачам, потому что факты, с которыми мы столкнулись, вопиющие", - сказал Володин.

По его словам, глава государства отреагировал на задержку выплат медработникам раньше, чем "мэры, губернаторы, депутаты региональных парламентов и Госдумы". "Это недопустимо. Важно, чтобы был парламентский контроль", - заключил председатель Госдумы.

Во вторник президент РФ Владимир Путин раскритиковал кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе. Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.

Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.